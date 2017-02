Los Ángeles pagará $1.5 millones por muerte policial de afroamericano

Ezell Ford fue muerto a tiros por agentes del LAPD en agosto de 2014

El Concilio Municipal de Los Ángeles aprobó un pago de $1.5 millones para poner fin a una demanda presentada por los padres del afroamericano Ezell Ford, quien fue muerto a tiros por agentes de la policía en 2014.

El acuerdo llega apenas semanas después que la Oficina del Fiscal de Distrito del condado de Los Ángeles decidió no presentar cargos contra los policías involucrados en el hecho. Algo que provocó airadas críticas por parte de la madre de la víctimas y activistas comunitarios.

En un reporte de 28 páginas, la Fiscalía concluyó que los agentes Sharlton Wampler y Antonio Villegas, quienes formaban parte de una cuadrilla antipandilla, actuaron legalmente en defensa propia y defensa de otros cuando le dispararon a Ford, de 25 años de edad, el 11 de agosto de 2014.

Los agentes vieron a Ford caminando en un área conocida por actividad pandilleril. Cuando se le acercaron y pidieron hablar con él, Ford se alejó apresuradamente e ignoró sus órdenes, de acuerdo al reporte.

Los policías creían que Ford estaba tratando de deshacerse de una sustancia ilegal. En un intento de prevenir eso, Wampler sujetó a Ford por los hombros, pero Ford dio vuelta, agarró al agent por la cintura y ambos cayeron al suelo, lee el reporte.

“La evidencia indica que Ford estaba encima de Wampler, luchando con el agente en un intento de quitarle su pistola principal y así poniendo en peligro la seguridad de Wampler y su compañero“, lee el reporte. “Temiendo por su vida, Villegas y Wampler ambos respondieron con fuerza mortal.”

De acuerdo al reporte, se encontró el ADN de Ford en la pistolera de Wampler, así confirmando que Ford estaba intentando agarrar la pistola, tal como dijo el agente. Además, una testigo del incidente le dijo a investigadores de la Fiscalía que escuchó a uno de los policías decir “¡suelta la pistola, suelta la pistola!”.

Manchas de sangre en la parte de enfrente del uniforme de Wampler y su cinturón multiusos, tierra y manchas en las botas de Wampler, la pistolera de en la cadera derecha y la parte de atrás del uniforme todos son consistentes con el que Ford estuviese encima de Wampler, concluyó el reporte.

Wampler tenía inflamación en su muñeca derecha como ha de esperarse en una lucha por detener a Ford de sacar la pistola de la pistolera, dijo el reporte. Ford sostuvo heridas en su hombro, codo y nudillo izquierdo, demostrando que su brazo y mano rasparon el pavimento en el esfuerzo de quitarle la pistola a Wampler.

El agente Villegas le disparó a Ford dos veces y Wampler, quien usa su mano derecha, sacó una pistola secundaria con su mano izquierda estirándola alrededor de Ford y disparándole una vez en la espalda, declara el reporte.

El año pasado, la Comisión de Policía del LAPD determinaron que uno de los agentes que dispararon a Ford no siguió las políticas del LAPD, sin embargo, no precisó si habría algún tipo de castigo. Este panel civil, que supervisa el accionar del LAPD, concordaron que no estaban de acuerdo con ciertas tácticas utilizadas por los dos agentes.

El otro oficial que participó en el tiroteo sí siguió la política del LAPD para el uso de la fuerza, aclararon.

La autopsia precisa que Ford recibió tres disparos a corta distancia y los estudios toxicológicos revelaron residuos de marihuana en su sistema.

El acuerdo legal le sale barato a la ciudad de Los Ángeles. La familia del occiso presentó demanda por $75 millones de dólares en contra del LAPD y la municipalidad.