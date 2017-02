Los inmigrantes aportan en gran parte a la economía de Los Ángeles, revela estudio

En el 2014 inmigrantes en el condado de Los Ángeles contribuyeron $232.9 mil millones de dólares

Cuando Tito Moris emigró a EEUU en 1981 a la edad de 15 años no se imaginaba que un día llegaría a ser dueño de su propio restaurante.

Moris salió de su natal San Miguel, El Salvador, huyendo de la guerra. “Aquí comencé trabajando en la construcción pero después me fui de lavaplatos a un restaurante”, explicó.

Al paso de los años y después de ser ascendido a diferentes puestos como cocinero y chef, Moris decidió cambiar de empleado a empleador y en el 2003 abrió su propio restaurante italiano, Viztango Cafe, en Los Ángeles.

Con su negocio Moris es uno de los muchos inmigrantes que contribuyen miles de millones de dólares a la economía de la ciudad.

En el 2014 los inmigrantes del condado de Los Ángeles contribuyeron $232.9 mil millones de dólares o el 35.7% del total del producto interno bruto (PIB) del condado—$652 mil millones de dólares—reveló un estudio de New American Economy, una asociación de más de 500 alcaldes y empresarios demócratas, republicanos e independientes que hacen un argumento económico para racionalizar la inmigración.

El reporte “Nuevos Americanos en Los Ángeles” presentado el miércoles por la mañana demostró que en el 2014 los inmigrantes aportaron $17.3 mil millones de dólares en impuestos federales y $7.9 mil millones en impuestos locales y estatales al condado Los Ángeles. Esto incluyó $6.9 mil millones de dólares de impuestos federales y $3.2 mil millones de impuestos estatales y locales para la ciudad de Los Ángeles.

“Esto es importante porque estos ingresos son recursos para programas como los departamentos de policía, de obras públicas y es parte del crecimiento económico de Los Ángeles”, dijo Eric Garetti, el alcalde de Los Ángeles durante la presentación del reporte en el ayuntamiento.

La contribución de los inmigrantes latinos en el condado de Los Ángeles se estimó en $95 mil millones de dólares mientras que la de los asiáticos fue de $81 mil millones. Y $55.9 mil millones ingresaron de otras minorías combinadas.

El estudio también reveló que de los 3.5 millones de inmigrantes en el condado de Los Ángeles el 80% dijeron haber vivido en el condado por más de 10 años.

Inmigrantes contribuyentes

Garcetti recalcó que en Los Ángeles la mitad de los empresarios son inmigrantes —el 53.6% en el 2014. En el condado se estimó que los negocios de inmigrantes generaron $7.2 mil millones de dólares o 41.7%, mientras que en la ciudad se generaron $3.5 mil millones —45.6%.

“Reconocemos a los inmigrantes como un recurso de fuerza, protección, prosperidad y continuaremos viviendo bajo estos estándares de unidad y no de temor”, dijo el alcalde.

Estas contribuciones demuestran que no todos los inmigrantes son violadores ni asesinos, pero empresarios exitosos, dijo el concejal Gil Cedillo.

“En realidad [los inmigrantes] que vienen son las personas más responsables porque tienen aspiraciones y cuando un inmigrante esta aquí es responsable por su familia aquí y por las personas que están en su país original”, añadió el concejal que representa el distrito 1.

Moris, quien es casado y tiene tres hijos, concuerda con esta hipótesis puesto que él dice estar orgulloso de poder aportar a este país al cual llegó como indocumentado.

No obstante, Moris asegura que el trabajo debe ir de la mano con la educación. “Lo primero que hay que hacer es estudiar el idioma [inglés] y trabajar porque no solo se puede hacer uno. Hay que tener sueños y tener metas pero trabajar duro porque no es solo de pensar ‘yo quisiera esto’ pero no hacer nada”, dijo el empresario cuyo restaurante esta en el área de la Universidad del Sur de California (USC).

Sin temor a Trump

Moris dijo que los inmigrantes no deben tener temor de las amenazas de Trump. “Aquí se necesitan a los inmigrantes y aquí vivimos por los inmigrantes…Al menos en restaurantes el 90% la mano de obra es latina. El inmigrante es quien levanta a este país”, aseveró Moris quien dijo tener 35 años de experiencia en la industria de restaurantes.

“Todos pueden empezar lavando platos pero no se deben quedar ahí. Todos podemos tener sueños pero quien los cumple es quien lucha duro por ellos”, aseguró Moris.