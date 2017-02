¿Vive Holly Holm bajo la sombra de Ronda Rousey?

La retadora no quiere vivir solamente del nocaut que le dio a "Rowdy", sino quiere hacer historia con otros logros arriba del octágono

Una de las escenas que quedarán inmortalizadas en la historia del UFC fue el nocaut que le conectó Holly Holm a Ronda Rousey en el UFC 193, para así adueñarse del título de los pesos gallo y llevar a “Rowdy” en dirección al fracaso.

Todo indicaba que a partir de ese momento, Holm despegaría y se convertiría en el nuevo ídolo femenil del octágono; sin embargo, el 2016 no fue un año fácil, ya que perdió su cinturón y este fin de semana regresa a la actividad con la única idea de convertirse en la primera retadora en ser campeona en dos divisiones distintas.

Para lograrlo, Holly deberá vencer a Germaine de Randamie, en la categoría de peso pluma, un reto nada sencillo, pero tiene la motivación de hacer historia por ella misma y dejar a un lado el vivir bajo la sombra de Ronda Rousey.

“¿Cómo no emocionarte, preparándote para algo así? Saber que puedes hacer historia. Es el primer cinturón en ese peso y la oportunidad de luchar por un segundo cinturón en el UFC, después de venir del boxeo. Eso es lo que me motiva”, indicó Holm.

“No quiero que toda mi carrera se defina en torno a que conseguí el cinturón de Ronda. Quiero que mi carrera sea definida por ser la mejor y lograr las cosas más grandes que pueda, de cualquier competición que se me presente”, agregó.

Holly es consciente que muchos ojos están sobre ella, pues de no conseguir la victoria sobre de Randamie, repetirá lo sucedido con su acérrima rival: obtener dons derrotas al hilo.

Sobre si Rousey regresará o no a pelear, Holm indicó que es algo que ella no sabe, pero cree que Ronda necesita tiempo para pensar las cosas y considera que luego de un año de descanso, pelear por un título no es lo óptimo, pues no se tienen las condiciones necesarias para hacerlo.