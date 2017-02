Volvo Get Away Lodge destino ideal de la la V90 Cross Country

El Volvo Get Away Lodge en el Norte de Suecia, es un nuevo proyecto de Volvo Cars y el buscador de hoteles de lujo Tablet como parte de la campaña de lanzamiento de la Volvo V90 Cross Country 2017 con…

El Volvo Get Away Lodge en el Norte de Suecia, es un nuevo proyecto de Volvo Cars y el buscador de hoteles de lujo Tablet como parte de la campaña de lanzamiento de la Volvo V90 Cross Country 2017 con el tema sobre la importancia del equilibrio entre trabajo y vida familiar.

Durante un periodo de tiempo limitado se puede reservar el recóndito Volvo Get Away Lodge, situado justo a las afueras de la estación invernal de Are, en el condado de Jamtland, al norte de Suecia, donde la Volvo V90 Cross Country 2017, es la station wagon perfecta por su capacidad para superar cualquier condición meteorológica y tipo de camino.

El aspecto tradicional del refugio se ha renovado y decorado cuidadosamente con una mezcla de diseño y atención al detalle propios de Escandinavia, tal como los autos Volvo.

El paquete completo de la Volvo V90 Cross Country 2017 para esta aventura, incluye la tecnología de tracción a las cuatro ruedas, mayor distancia al suelo y los sistemas de seguridad y de ayuda al conductor más avanzados, perfectos para explorar los pintorescos alrededores, las cercanas actividades al aire libre y el restaurante Faviken Magasinet, con dos estrellas Michelin.

Volvo Get Away Lodge, escape perfecto

“Las encuestas que hemos realizado demuestran que, seis de cada 10 personas en el mundo, querrían pasar más tiempo al aire libre y no en la oficina”, dijo Björn Annwall, Vice Presidente Primero de Global Consumer Experience del Grupo Volvo Cars. “Queremos animar a la gente a replantearse sus prioridades y a recuperar sus pasiones olvidadas.

“El refugio es el lugar perfecto para quien quiera escaparse unos días y descubrir el difícil equilibrio entre trabajo y vida familiar del que todos hemos oído hablar”, agregó.

Rodeado de montañas nevadas, bosques frondosos y hermosos ríos, el exclusivo refugio cuenta con una habitación doble, una cocina totalmente equipada con una asombrosa vista panorámica de la montaña Areskutan y un salón con una gran chimenea.

Además hay un comedor, un estudio y una sala de yoga y contemplación con esterillas, quemadores de incienso y velas. En la gran sala técnica se guarda todo lo necesario para practicar deportes de invierno como esquís, ropa de abrigo y botas de nieve.

En consonancia perfecta con la marca Volvo, este destino ofrece la experiencia definitiva del lujo sueco.

Hay un servicio de atención/conserjería permanente las 24 horas y 7 días de la semana a disposición a los residentes para reservar restaurante, recomendar aventuras al aire libre y asegurarse de que las antorchas del jardín del refugio ardan todas las noches.

El vehículo y alojamiento son la pareja perfecta, ya que en ambos casos hay que trabajar duramente para que el resultado parezca algo sencillo: este es uno de esos casos en los que “surge la magia”, dijo Laurent Vernhes, Cofundador y Director general de Tablet Hotels. “Volvo ha creado el tipo de experiencia hotelera realmente especial que anhelan nuestros seguidores. ¡Voy a asegurarme de que el Volvo Get Away Lodge sea solo el primero de una larga serie!”