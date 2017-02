BuenosDíasLA: Por qué tu vuelo podría demorarse esta mañana

El alcalde de Los Ángeles, Eric Garcetti recibió ayer el respaldo del expresidente Barack Obama para reelegirse en el cargo por un segundo término. Se trata del primer apoyo político fuerte que Obama da a conocer después de dejar la presidencia del país, el último 20 de enero. Foto Aurelia Ventura/ La Opinión #aureliaventura #laopinion #laop #losangeles #ericgarcetti #reelection #la #mayorgarcetti #barackobama #LAUSD #alcalde #photojournalism #secondterm

