‘El Gato’ Meléndez y sus amigos de los Globetrotters combaten el ‘bullying’ en escuelas primarias

La legendaria franquicia de baloncesto quiere seguir siendo parte de las conversaciones constructivas en la comunidad

Ellos logran encestes desde lo alto de gigantescas torres, les enseñan trucos de baloncesto a presidentes y hasta al mismo Papa, y por más de 90 años han entretenido a generaciones de personas con sus genialidades en la cancha de básquetbol.

Pero si uno quiere valorar la labor de los legendarios Harlem Globetrotters, no puede haber una mejor forma que verlos interactuar con niños de escuelas primarias.

Tres representantes de los Globetrotters, incluyendo el único latinoamericano, se presentaron el miércoles en la Escuela Charter Para Los Niños, localizada en el corazón de Los Ángeles. Su objetivo: combatir el bullying.

“Como parte de los programas que tenemos en la comunidad con los Globetrotters, tenemos que hablarles a los niños sobre temas muy importantes como el bullying en la escuela primaria”, dice Orlando “El Gato” Meléndez, nacido en Puerto Rico.

Orlando se unió a los Globetrotters luego de una recomendación de un entrenador profesional en Puerto Rico. Consiguió una prueba y ya lleva cuatro años en el equipo.

“Es algo muy importante, especialmente como latino, porque no solamente represento a Puerto Rico, represento a todos los latinos del mundo”, comenta Meléndez.

ABC contra el ‘bullying’

La charla de los Globetrotters en esta escuela de Los Ángeles en la que se habla inglés y español, incluyó algunos consejos para que los pequeños sepan qué hacer cuando ellos u otros son víctimas de abuso de parte de sus compañeros.

Ellos usan las letras A, B y C para enviar su mensaje. A por Acción, B por Valentía (Bravery en inglés) y C por Compasión. Reportar el acoso, aprender a ser tolerantes y mostrar compasión fueron algunos de esos consejos.

Junto a “El Gato”, se presentaron “Buckets” Blakes, en su 15º año como Globetrotter y “Flight Time” Lang en su 18º.

Lo seguían los gatos

El apodo de “El Gato” tiene su historia. La cancha de básquetbol en su tierra le quedaba muy lejos. Su papá le recomendó a Orlando tomar un atajo cruzando por un campo de caña de azúcar.

“Un día yo voy con un sándwich de jamón y se me cae un poco. Cuando me doy cuenta hay como seis gatos que me están siguiendo esperando a que se me caiga más jamón”, relata Meléndez, el tercer latino de la historia en los Globetrotters pero el único nacido y criado en Latinoamérica. “Al tercer día que pasó lo mismo, mis amigos me decían qué pasa con los gatos que te siguen todos los días, y empezaron a llamarme Gato”.

Para el exestudiante de la Universidad de North Carolina, la misma donde salió Michael Jordan -su jugador favorito-, ser parte de la icónica franquicia de los Globetrotters es un honor.

“Muchos de nosotros en Latinoamérica los reconocemos más porque los vimos en las caricaturas, los vimos en Scooby-Doo los sábados en la mañana”, revela “El Gato”.

– ¿Qué es lo más difícil de ser un Trotamundos?

“Tener la habilidad de apagar el interruptor de la competitividad y encender el del entretenimiento”, dice Meléndez. “Estoy viviendo un sueño: viajando por el mundo, conociendo personas, haciendo lo que me gusta desde que tenía 6 años”, dice. “Y aún más, llegar a las comunidades más allá de las canchas”.

Momentos para recordar

Los Globetrotters emocionan a cualquier público de cualquier país en el que se presentan. Pero “El Gato” Meléndez dice que ha hecho un curioso descubrimiento: reciben mayor apoyo en los países que son amantes del fútbol, como España, México y Argentina.

“Una vez en España se estaban jugando dos partidos de fútbol importantes, creo que uno era de la Champions, y al mismo tiempo en nuestro espectáculo habían más de 10,000 personas”, recuerda el boricua que este 14 de febrero cumplirá 38 años de edad.

¿Momentos embarazosos? “Flight Time” Lang dice que nunca tuvo un momento así mientras estaba en pleno show, pero admite que cuando puso un balón girando sobre el dedo del Papa Francisco se puso muy nervioso y empezó a sudar mucho.

“Buckets” Blakes, o “Canastas”, como ahora prefiere que le llamen los latinos, ha aparecido recientemente en muchos videos virales y noticieros porque fue él quien hizo un increíble enceste desde lo alto de la arena de los Warriors de Golden State. Antes había logrado otro tiro aún más impresionante: desde lo alto de la Torre de las Américas de San Antonio, Texas, una altura récord para una canasta en Norteamérica: 583 pies (casi 180 metros).

Los Globetrotters sólo quieren seguir siendo parte de las conversaciones constructivas en la comunidad, en el país, y seguir divirtiendo a todo mundo. Y también llegar a nuevos territorios.

“Yo quiero que hagamos esto en el espacio”, dice “El Gato” Meléndez mientras gira un balón. “Nunca se sabe…”.

Llegar a los niños de las escuelas es tan alto como el espacio mismo.

Los Globetrotters se presentarán en Ontario, California el 11 de febrero, en Anaheim el 12 y 18, y en el Staples Center de Los Ángeles el 19.