‘La Nueva California’, un libro a favor de los hispanos

El libro tiene por objetivo erradicar las ideas negativas sobre los hispanos en el país

El catedrático de la facultad de medicina de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA), David Hayes Bautista, lanzó hoy la segunda edición de su libro “La Nueva California: Latinos from Pioneers to Post-Millennials” con información que tiene por objetivo erradicar las ideas negativas sobre los hispanos en el país.

“Los latinos no son haraganes. De 1940 a 2015 los latinos han tenido más participación en la fuerza laboral que los anglosajones, trabajan más horas por semana, laboran más en el sector privado y menos en el sector público y los latinos empezamos más negocios 10 veces más que los anglosajones“, declaró a Efe Hayes Bautista, que también es director del Centro para el Estudio de la Salud y Cultura Latina de UCLA.

“Los latinos usan menos la ayuda social del Gobierno, contrario al estereotipo, cuidamos nuestra salud, padecemos de menos infartos cardíacos, derrames cerebrales, menos cáncer y vivimos tres años más”, agregó explicando el contenido de su escrito.

El libro, La Nueva California: Latinos from Pioneers to Post-Millennials, de 251 páginas y publicado por “University of California Press”, es una segunda edición en inglés, actualizada con un 80 por ciento de nuevas cifras y datos sobre hispanos de la generación posmilenio.

El doctor en medicina reveló que todas las cifras en el libro están en los bancos de datos públicos del censo nacional de 1940 a 2015 y los números de salud “son datos de las estadísticas vitales del estado de California” de 1985 a 2013.

“El libro es una investigación sobre 160 años de vida latina en California, durante los cuales los hispanos han demostrado que son más americanos que todos los demás en Estados Unidos“, aseveró Hayes Bautista.

En el libro, el profesor de medicina expone la “visión universal” de lo que significa ser “Americano” para los latinos de Estados Unidos, que es la forma de pensar en toda América Latina, en contraste de la “visión nativa” de los que piensan que sólo son “Americanos” las personas blancas, anglosajonas y protestantes nacidas en territorio estadounidense.

En cuanto a la generación del posmilenio, Hayes Bautista los identificó como los jóvenes que nacieron a partir de 1997 y señaló que “más de la mitad de los jóvenes del milenio y posmileno de California son latinos”.

“Los jóvenes hispanos posmilenio son diferentes de sus padres por haber nacido en un 96 por ciento en Estados Unidos, pocos son inmigrantes, son muy bilingües”, indicó.

Además, “son 2 o 3 veces más aptos a graduarse de escuela preparatoria, 10 a 20 veces más aptos de graduarse de la universidad, van a ganar de 20 a 40 más ingresos o sea van adelantando a sus padres muchísimo“, destacó.

Cynthia Chamberlin, historiadora del Centro para el Estudio de la Salud y Cultura Latina de UCLA, dijo a Efe que el libro “será muy útil para los que estudian a los latinos, porque nadie ha puesto toda esa información pública en un solo documento”.

“El libro tiene un gran valor en muchos campos sobre hispanos como cultura, historia, medicina, demografía, en los que muchas personas no saben que existen esos datos, que hoy ya están compilados y redactados de una manera fácil entender”, indicó.

Chamberlin aseveró que a los “políticos con prejuicios contra los latinos, como los que administran hoy al país en Washington D.C., el libro les haría bien”.

“Si lo leyeran, pues, desearía que les cambie la mente”, concluyó sobre el libro que ya está a la venta desde hoy en Amazon.