Organizaciones y gobiernos locales de la Bahía se unen en pro de los inmigrantes

Coinciden en que las órdenes ejecutivas de Trump son nocivas para la seguridad y la vigencia de los derechos e insisten en mantener a sus jurisdicciones como ‘ciudades santuario’

La orden ejecutiva firmada por Donald Trump el 25 de enero y conocida como Seguridad Fronteriza y Mejoras a la Aplicación de las Leyes de Inmigración ha generado una fuerte reacción y resistencia por parte de autoridades, activistas y organizaciones sociales en el Área de la Bahía de San Francisco.

Ese decreto presidencial pretende lograr, entre otros puntos, que los cuerpos policiales locales cumplan funciones de agentes de inmigración, so pena de recortar fondos federales a las jurisdicciones que no lo hagan.

Según Dairo Romero, encargado de la planificación comunitaria de la Agencia de Planificación Económica de La Misión (MEDA) de San Francisco, si la policía local asume funciones de inmigración se podría dejar sin protección policial a cientos de personas, debido a que “aumentaría la desconfianza de nuestra comunidad ante la policía y por lo tanto nadie se atrevería a denunciar ni a colaborar para resolver asuntos criminales… nuestros vecindarios y en general la ciudad seria más insegura”.

En la ciudad de Oakland, el encargado de comunicaciones del Centro de Políticas Migratorias de California, Jon Rodney, aseveró que la orden no solo afecta a los inmigrantes. “El enredar a los gobiernos locales con la monstruosa maquinaria de la deportación es una amenaza a la libertad, a la igualdad y a la seguridad de todos nosotros. Los abusos, el perfil racial y la criminalización a escala masiva van contra nuestros valores más profundos”, comentó Rodney.

Aunque no fue mencionado en la orden de Trump, se teme que San Francisco podría perder parte de los $1,200 millones anuales en fondos federales que recibe, en represalia por su decisión de mantenerse como ‘ciudad santuario’. En una conferencia de prensa la semana pasada, el fiscal de San Francisco, Dennis Herrera, junto a otros funcionarios municipales, incluido el alcalde Ed Lee, anunciaron una demanda judicial contra el gobierno de Trump. Una acción similar fue aprobada por el Condado de Santa Clara al sur de la Bahía.

“La orden ejecutiva no sólo es inconstitucional, tampoco corresponde a los valores de la nación. Por eso nos debemos oponer”, comentó Herrera, quien añadió que esta demanda es necesaria “para defender al pueblo de San Francisco, del estado y de este país… de un presidente que ha demostrado muy poco respeto por la Constitución, las leyes estatales y las regulaciones legales… El gobierno federal no puede forzar a los gobiernos estatales y locales para que actúen como sus agentes”, dijo Herrera.

Kitzia Esteva-Martínez una de las líderes regionales de derechos de los inmigrantes de la organización Causa Justa, enfatizó que el nuevo gobierno esta mezclando “dos sistemas groseramente injustos: un sistema de justicia penal lleno de disparidades raciales y una máquina de deportación desprovista del debido proceso”. La detención y deportación de víctimas de crímenes, “sobrevivientes de violencia doméstica que también son detenidos junto con la persona que comete el abuso, es la forma más grotesca de violencia e injusticia”, dijo.

“Los Californianos están levantando una fuerte resistencia”

La política de la nueva administración no solo a provocado la incertidumbre y angustia entre la comunidad inmigrante. También está generando una resistencia y unidad entre las organizaciones sociales a niveles estatal y local.

“Hay que resistir estos ataques y seguir luchando para lograr un mundo mejor…, desde los aeropuertos hasta las calles, los californianos están levantando una fuerte resistencia. Aquí en San Francisco, la coalición FREE SF y sus aliados están luchando… para proteger las leyes del bebido proceso y ciudad santuario, sea en las calles o las cortes. Estas leyes, que mantienen a las agencias [policiales] locales fuera de las deportaciones, siguen completamente vigentes y hay que hacerlas valer hasta lo máximo”, aseguró Rodney.

Esteva-Martínez dijo que es necesario crear “los recursos que las comunidades inmigrantes necesitan para integrarse”. En California, “no construimos muros de exclusión, los derribamos. Abrazamos a las personas que buscan refugio de la violencia y el sufrimiento. Denunciamos la intención de la administración de Trump de chocar las comunidades de inmigrantes y que promueven programas inconstitucionales y quebrantadores de la familia”, añadió.

Causa Justa es parte de una red que incluye la coalición FREE SF, SFILEN (SF Immigrant Legal & Education Network) y ACUDIR (Alameda County United in Defense of Immigrant Rights), las cuales se encuentran promoviendo los talleres ‘Conozca sus derechos’ “en ambos lados de la Bahía para llegar a nuestra membresía, para enseñarles sus derechos y para que a su vez puedan enseñar a otros. Estamos dedicados junto con muchas otras organizaciones a construir la infraestructura necesaria para [atender] las necesidades de nuestras comunidades a través de una red de respuesta rápida. Si el gobierno no protege a los vulnerables, vamos a dar un paso adelante para enfrentar este desafío”, aseveró Esteva-Martínez.

“La comunidad tienen muchísimo poder y la demanda interpuesta [por San Francisco] es un paso excelente. Es importante señalar que a nivel estatal está avanzando la SB 54 (llamada Ley sobre los Valores Californianos, propuesta por el senador Kevin de León en diciembre), que aseguraría que no se usen los recursos locales o estatales para las deportaciones. Ante el creciente uso de los inmigrantes como chivos expiatorios, tenemos que defender y reconocer la humanidad de todos, incluyendo a las personas que sí han tenido condenas, ya que en muchos casos son víctimas del perfil racial. Solo así podremos enfrentar la crisis de la encarcelación masiva”, dijo Rodney.

“La labor de las organizaciones es informar a nuestra comunidad sobre los derechos y las directrices de la ciudad santuario. Queremos que nuestra comunidad sepa que están seguros llevando sus hijos a las escuelas y accediendo a los servicios sociales que ofrece las organizaciones y la ciudad”, concluyó Romero.