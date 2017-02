BuenosDíasLA: Este fin de semana, mejor quédate en casa

NO SE RINDEN En medio de ataques contra DACA, una familia hispana crece su negocio gracias a los beneficios del programa Ya con el alivio migratorio en mano, los hijos obtienen créditos que sus padres como indocumentados no habían podido conseguir Los tres hermanos Viramontes crecieron entre dulces mexicanos de mango y tamarindo a los que sus padres sazonaban con chile, limón y especias que vendían a loncheras y camiones de frutas. La falta de documentos y los altos costos de las colegiaturas universitarias, los forzaron a trabajar en el negocio de sus padres, Dulces Colibrí cuando se graduaron de la secundaria. Pero cuando en 2012 tuvieron la oportunidad de recibir el DACA, la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, que les otorgó un permiso de trabajo y canceló su deportación, la vida les dio un giro inesperado. Foto Aurelia Ventura/ La Opinión

