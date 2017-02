Deportado: “El padrastro en EEUU no me deja comunicarme con mis hijos”

Tercera crónica de una serie especial sobre mexicanos que sufren la separación familiar, un padre deportado a México sufre la falta de comunicación con sus hijos y las dificultades legales para resolverla

MÉXICO.- Hace año y medio que Rodolfo López no puede comunicarse con sus hijos porque el padrastro de ellos se lo impide y él está a poco más de 3,000 kilómetros de distancia de Las Vegas, deportado, sin trabajo y con pocas posibilidades de conseguir un abogado que entienda los tejemanejes legales de las familias de migrantes divididas entre México y Estados Unidos.

“Sólo quiero hablar con los niños por las noches y preguntarles cómo estuvo su día pero ni siquiera eso”, cuenta en las oficinas de la Coalición Binacional contra Donald Trump, una organización civil que busca crear una organización de padres y madres deportados ante la creciente situación de familias divididas por las políticas migratorias de EEUU.

María García, al frente de la oficina en Ciudad de México, escucha a Rodolfo López y otros repatriados con hijos en EEUU lanzar la misma queja: no tienen ni el conocimiento ni el dinero para enfrentar jurídicamente el problema de la separación.

“Celebramos la aplicación de mil millones de pesos (alrededor de 50 millones de dólares) a los consulados en la Unión Americana para la defensa jurídica de los connacionales, pero lamentamos que no incluyeran a los deportados en México que requieren de una asesoría jurídica específica”, comenta García.

Hasta ahora, los asuntos legales migratorios de los migrantes retornados recaen principalmente en las oficinas de atención al migrante de cada uno de los 32 estados del país, con presupuestos que apenas alcanzan para atender una docena de casos por año cuando el número de deportados mantiene un ritmo de entre 15,000 y 20,000 personas al mes desde 2015, según la Unidad de Política Migratoria del Instituto Nacional de Migración.

“Regresé a México para la boda de mis padres y no pude ver más a mis hijos en EEUU”

Rodolfo López se consume por la pena de la incomunicación con sus hijos de 12 y ocho años de edad: la madre le pide que envíe dinero desde México para la manutención y él no puede porque no tiene trabajo. En revancha, el esposo de su ex mujer cortó el contacto con los niños, según la versión del repatriado.

Rodolfo López con sus hijos en Las Vegas, Nevada.

Este mes cumple un año y siete meses desde que un policía de tránsito lo detuvo en una carretera de Nevada, después de un paseo con sus hijos y tres amigos de éstos por el Strip de Las Vegas donde pasaron un fin de semana divertido tomándose fotos y videos.

“Fue un día muy alegre y muy triste”, describe el padre aún confundido por el error que detonó su deportación: llevaba cuatro pasajeros en lugar de cinco, una situación que llamó la atención de los oficiales que le pidieron los documentos y posteriormente llamaron a agentes del ICE. “Me detuvieron delante de los niños”.

A los pocos días, Rodolfo estaba en Ciudad Acuña y en camino a la capital mexicana, de donde es oriundo y emigró en 2003 junto con su entonces esposa, “harto de la corrupción” al interior de la policía local, donde trabajó durante dos años y medio.“Yo no sólo culpo a Donald Trump de todo esto que está pasando con nosotros allá en EEUU, aquí nuestro gobierno ha robado y saqueado al país para empobrecerlo y ahora se tiene que dar cuenta que aquí tiene origen el problema”.

Rodolfo López vive actualmente “arrimado” en un cuarto que le presta su sobrino en un rincón de su casa en la colonia Troncoso. Con un crédito del gobierno de la CDMX (de alrededor de 1250 dólares) para mexicanos retornados piensa abrir una pizzería para juntar un poco de dinero y así poder traer a sus hijos de vacaciones, si es que los vuelve a contactar.

De ahí la urgencia de asistencia legal. “Sé que es difícil y nada en esta vida es gratis, pero si los costos son accesibles podríamos buscar la manera de volver a ver a nuestros hijos: no creo que sea tan complicado que me dejen verlos y hablar un poco con ellos”.

Los repatriados con hijos en Estados Unidos es que se sienten abandonados en una lucha que tiene como prioridad evitar la deportación pero una vez que se encuentran en México no hay seguimiento a sus casos ni por parte del gobierno ni de organización de lucha en EEUU.

Ana Laura López, una activista deportada de Chicago hace tres meses asegura que ha escrito a varias organizaciones civiles muy activas en Illinois a favor de los migrantes, pero de ninguna ha tenido eco para apoyar la reunificación familiar con sus dos hijos. Algunos bufetes de abogados también la han ignorado. “Los deportados ya no importamos porque ya no podemos pagar en dólares allá ni mandar dólares aquí”.