¿Qué hacer si tiene su tarjeta de residente legal vencida?

El proceso de renovación dura unos seis meses, por lo que se recomienda comenzarlo con tiempo

La señora Yvonne, quien no quiso dar su apellido, dijo que su tarjeta de residente legal se le venció en julio del 2014 y desde entonces no la ha podido renovar por falta de fondos económicos.

Yvonee dijo que le preocupa esta situación por el estado actual migratorio en el que se encuentran los inmigrantes. “Pero a mí no me alcanza pagar los 500 dólares que cobra un abogado y después lo que se le manda a inmigración”, explicó. “Yo no vivo del gobierno ni tengo ayuda extra, yo tengo que mantener a mis hijos”, aseguró la señora.

La abogada de inmigración Alma Rosa Nieto dijo que es importante saber cuál es el tipo de tarjeta de residencia (Green card) que mantiene el solicitante.

“Hay una tarjeta condicional cuando obtienes la residencia por medio del matrimonio y otra que es permanente que dura 10 años”, explicó.

La abogada dijo que si la tarjeta de residencia es por medio de matrimonio y no se renovó inmediatamente, la pareja debe comenzar el proceso de inmigración nuevamente.

“El esposo o esposa ciudadano debe pedir a su cónyuge de nuevo”, dijo Nieto.

La abogada recomienda a las personas que no dejen vencer sus tarjetas. “El que es residente permanente es residente de por vida aunque dejen vencer sus tarjetas pero qué tal si tienen una emergencia y deben viajar de inmediato y esa tarjeta está vencida, será un problema para pedir un permiso para salir”, explicó.

Ella dijo que las personas deben tener un recordatorio de cuándo se vencen sus tarjetas para renovarlas a tiempo. “Hay veces que no se utilizan y por eso las personas olvidan renovarlas”, dijo.

Recalcó que el proceso de una tarjeta toma alrededor de seis meses.