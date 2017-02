“Tengo esperanzas de regresar con mi familia”, dice inmigrante mexicano detenido por ICE

Manuel Mosqueda López es uno de los 160 inmigrantes detenidos por ICE en el sur de California esta semana

Apenas dejó de ver las noticias en la televisión, Manuel Mosqueda López le dijo a su prometida Rosy Ríos que las cosas se estaban poniendo muy feas para los inmigrantes.

“Qué fea debe ser una deportación”, respondió Ríos a Mosqueda. Lejos estaba de imaginar el inmigrante mexicano Mosqueda López de 54 años que al día siguiente, llegarían por él, los agentes del Servicio de Migración y Aduanas (ICE) para deportarlo.

Pero a más de 24 horas de su detención, no pierde la fe. “Estoy positivo y con esperanza de regresar con mi familia”, dijo a La Opinión. Mosqueda López es parte de un grupo de más 160 inmigrantes detenidos por ICE esta semana en el sur de California.

Eran alrededor de las 5 de la mañana, aún estaba oscuro, cuando unos fuertes golpes en su puerta despertaron a la pareja que vive en Van Nuys.

Apenas Rosy Ríos abrió la puerta, cinco agentes que traían en sus uniformes la palabra Policía entraron a su casa atropelladamente, sin pedir permiso.

“Me preguntaron por mi ex esposo. Yo les dije que aquí no vivía desde hace 20 años. Nos sentaron en la sala. Nos pidieron la identificación. No hubo problema conmigo. Yo soy de Honduras pero ya me hice ciudadana. Así como andaba en sandalias y sin camisa, a Manuel lo sacaron al pasillo para interrogarlo. Volvió a entrar un policía y me pidió una camisa y unos zapatos tenis para Manuel”, relata aún con angustia en su voz.

“Un policía me cerró el paso para que no los siguiera y viera cómo se lo llevaban. Sentí un gran pánico. No paré de llorar todo el día. No pude comer. Uno piensa que nunca le va a pasar que el ICE llegue a su casa”, cuenta.

Ríos y sus hijas se fueron rápidamente a la Coalición por los Derechos de los Inmigrantes (Chirla) a buscar ayuda.

“Por la tarde, me avisaron que se lo iban a llevar a Tijuana. Fue horrible. Me lo imaginaba caminando por las calles sin dinero, sin comer, sin un suéter”, dice Ríos a punto de llorar.

La intervención de los abogados de Chirla hizo que el ICE regresara a Mosqueda López cuando ya lo llevaban en una camioneta Van, en la que iba un total de diez inmigrantes camino a ser deportados a Tijuana.

Mosqueda habla con La Opinión

La Opinión logró hablar con Mosqueda López vía telefónica.

“Me siento mal pero después de que me bajaron de la Van que me llevaba a Tijuana, renació en mi una esperanza de poder quedarme en Estados Unidos”, dijo.

El inmigrante quien vino de la Ciudad de México a Los Ángeles a la edad de 22 años, hizo ver que entendía el trabajo de ICE. Pero aseguró que él tiene un récord limpio. “No he cometido ningún crimen. He trabajado toda mi vida en esta país. Soy una persona de bien”, indicó.

Y aseguró que pese a las condiciones en que se encuentra en el edificio federal del centro de Los Ángeles, trata de mantenerse positivo.

“Uno piensa muchas cosas cuando está aquí encerrado. Solo le quiero decir a mi familia, que los quiero mucho”, dijo con tristeza Mosqueda de oficio pintor y padre de cuatro hijos.

Una familia que sufre

Entre sollozos, profundamente abatida, su hija Marlene Mosqueda, estudiante de Colegio Comunitario dijo que su padre es un hombre inocente, que estaba en el lugar y hora equivocada cuando llegó ICE a su casa.

“No puedo ver a mi papá. Se lo llevaron. Él me ayudaba a pagar mis estudios en el Colegio”, dijo al tiempo que enjugaba sus lágrimas.

Agregó que no es justo lo que le hicieron a su padre. “A este nuevo gobierno no le preocupa el sufrimiento de las familias. Ya no somos un país unido. Se nos está cayendo. La gente está asustada. Estados Unidos ya no se siente como un hogar”, expresó Marlene Mosqueda, nacida en este país.

Asilo político negado

Según reveló la prometida de Manuel Mosqueda, él solo tenía una deportación en su pasado. “Trató de arreglar su situación migratoria y solicitó asilo político a través de un notario. Le dieron un permiso de trabajo y pudo sacar su licencia de manejo pero hace nueve años se lo negaron”, comentó.

Ríos platicó que ella y Mosqueda planeaban casarse este año, y solicitar un perdón para que pudieran darle la residencia. No contaban con que ICE iba a llegar su casa por él.

“Yo les suplico que lo dejen salir y reunirse con su familia. No es un criminal, no ha matado, no ha robado. Es un padre de familia que ayuda a sus hijos”, dijo suplicante.

No hay respuesta

Debido a la alta cantidad de peticiones de los medios de comunicación en relación con los arrestos recientes de inmigrantes, ICE no pudo responder a la pregunta específica sobre el porqué de la detención de Mosqueda.

En conferencia de prensa en las instalaciones de Chirla, el presidente del Senado Kevin de León externo que están de acuerdo en el arresto de inmigrantes que han cometido crímenes horrendos pero no de vendedores de frutas, tamales o gente trabajadora como Mosqueda que dejó su país para venir a trabajar y aportar a la economía estadounidense.

“Los detenidos tienen derecho a un debido proceso y a un abogado”, enfatizó. Un derecho que según dijo Sandra Díaz de la Unión Americana de Libertades Civiles del Sur de California (ACLU) se ha estado violando.

Nada fuera de lo normal

David Marin, director de la oficina de ICE/ERO en Los Ángeles dijo que las detenciones de esta semana son para mantener segura a las comunidades del sur de California, y no son nada fuera de lo normal.

“En el verano pasado, realizamos un operativo similar en el que detuvimos a 200 personas con antecedentes criminales”, precisó.

“Desde hace 7 u 8 años, venimos realizando este tipo de acciones dos o tres veces al año”, precisó.

Y dijo que se trata de un operativo dirigido a criminales convictos o gente con múltiples delitos menores. Aunque aceptó que durante la operación pueden encontrarse con gente que no tiene documentación para estar en el país, y se la llevan detenida ya que han violado las leyes de migración.