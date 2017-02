“Busquen un abogado cuanto antes”, dice Chirla a los inmigrantes indocumentados

Es importante que tengan un plan de preparación similar al que se hace para un terremoto

Tras la oleada de detenciones de inmigrantes de esta semana por parte del Servicio de Migración y Aduanas (ICE), la Coalición por los Derechos de los Inmigrantes (Chirla) recomienda buscar un abogado cuanto antes.

El abogado en Inmigración, Alex Gálvez orienta a los inmigrantes que deben hacerse de un plan de preparación similar al que se hace para los terremotos.

Tan solo Chirla recibe a diario alrededor de 2,000 llamadas telefónicas de parte de inmigrantes que buscan ayuda y consejo legal.

“Es imposible para nosotros atender a todos. Así que mi recomendación es que se conecten con un abogado desde ahorita”, dijo Karla Navarrete, abogada de Chirla.

También aconsejó que no abran la puerta a los agentes de inmigración cuando lleguen a sus casas. Aunque siempre existe la posibilidad de que los esperen a la hora de ir al trabajo.

En el momento de una detención, Navarrete dijo que lo primero es no salir corriendo.

“Lo segundo, es que si te preguntan tu nombre, lo tienes que dar pero no más información. No tienes que decir de qué país eres. No tienes que darles más datos”, precisó.

“Tercero, no deben firmar ningún documento, no dar información de su caso y tener algo preparado para que tu familia pueda comunicarse de inmediato con un abogado para que puedan tratar de sacarte de las celdas en Los Ángeles”, dijo.

Jorge Mario Cabrera, portavoz de Chirla remarcó que los inmigrantes no deben mentir ni faltarle el respeto a las autoridades. “No deben ceder tampoco a la presión o intimidación. Y pedir hablar con su abogado o un ser querido”, señaló.

Las recomendaciones de un abogado

El abogado experto en migración Alex Gálvez dijo que no abran la puerta aún cuando por debajo les arrojen una copia de la orden de deportación, que es lo que usualmente llevan los agentes de Inmigración cuando van a las casas.

“Y si saben que Inmigración, anda en su búsqueda, si pueden, cámbiense de casa”, recomendó.

Gálvez dijo que tengan mucho cuidado porque muchos abogados están tomando ventaja y pidiendo dinero por adelantado a los inmigrantes. “Es un fraude pagar por un trabajo que no se ha hecho”, consideró.

En lo que sí deben invertir dijo, es en pagar por una consulta con un abogado de Inmigración para que se aseguren que él se va a hacer cargo, en caso de una detención.

Hagan un plan

Enfatizó que así como se hacen planes de preparación de un terremoto, se deben hacer para si se presenta el caso de una detención de ICE. Esto es algo que independientemente de cambios de leyes migratorias, debía ya tenerse.

“Seleccionado un abogado de confianza, deben juntar todos los papeles importantes como actas de nacimientos, matrículas consulares, pasaportes, peticiones hechas a migración y si tiene un hijo enfermo, guarde los documentos que lo prueben. Todo en un solo lugar”, precisó.

“Segundo, deben tener una reunión familiar para hablar del plan, dónde están los papeles y el abogado a quien llamar”, dijo.

No desperdicie tiempo

“Y tercero muy importante, una vez ocurrida la detención, no pierdan todo el día buscando dónde está su familiar detenido. Vayan de inmediato a primera hora a la oficina de su abogado. Él va a saber dónde está detenido. Las dos primeras horas después de la detención, son claves para preparar papeleo y llevarlo a migración y evitar una deportación”, indicó.