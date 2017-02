Fotos: ¡Anastasiya Kvitko está harta de las comparaciones con Kim Kardashian!

La modelo rusa dejó en claro que no tiene nada que envidiarle a la esposa de Kanye West

Nadie mejor para defender las curvas de Anastasiya Kvitko que ella misma, pues todo parece indicar que ya está cansada de que la estén comparando con Kim Kardashian.

Durante una entrevista, la modelo dejó claro que no tiene nada que envidiarle a la esposa de Kanye West, pues cada quien tiene lo suyo.

“Me gusta Kim Kardashian, pero no que me comparen con ella. Está muy por detrás de mí. Ahora mi popularidad crece a una velocidad de locura, así que es solo cuestión de tiempo para que sea más reconocida”, aseguró en entrevista para Daily Mail.

Una foto publicada por Anastasia Kvitko (@anastasiya_kvitko) el 16 de Mar de 2016 a la(s) 11:23 PDT

Y para echarle más leña al fuego, la curvilínea aseguró que toda su espectacular anatomía es naturalita, nada de silicones o cirugías.

Incluso comentó que es sólo cuestión de tiempo para que pueda superar la popularidad que hasta ahora tiene la socialité.

“Mi cuerpo es deportivo, mis músculos de la cadera están trabajados y yo no me he hecho alguna cirugía en la cara”.

Una foto publicada por Anastasia Kvitko (@anastasiya_kvitko) el 8 de Sep de 2016 a la(s) 1:04 PDT

Kvitko ha ganado terreno a nivel mundial, ya hasta es considerada una de las novias del próximo Mundial en Rusia 2018.

ASÍ LO DIJO

“Me gusta Kim Kardashian, pero no que me comparen con ella. Está muy por detrás de mí…”.

Anastasiya Kvitko, modelo.

Una foto publicada por Anastasia Kvitko (@anastasiya_kvitko) el 28 de Mar de 2016 a la(s) 7:01 PDT