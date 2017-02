Preocupaciones de inmigrantes son aclaradas por abogada de inmigración

A raíz de la reciente detención de hasta 160 inmigrantes en Los Ángeles, Alma Rosa Nieto proporciona información y consejo

Inmigrantes por toda la nación temen que la Administración Trump cumpla sus amenazas de deportar a millones de inmigrantes indocumentados en un tiempo récord.

Después que el jueves por la tarde se llevaran a cabo supuestas redadas por la agencia de aduanas e inmigración (ICE) en San Bernardino, Los Ángeles y Santa Paula, representantes de inmigración aclararon lo que ocurrió.

“No son redadas porque no [son personas] en grupos, en esquinas, ni en camiones. Están yendo a buscar a individuos con órdenes de deportaciones previas no cumplidas”, dijo la abogada de inmigración Alma Rosa Nieto.

“Pudieron haber llegado a un trabajo a buscar a la persona con orden de deportación porque tienen su dirección de casa y del trabajo”, añadió.

Sin embargo, activistas pro inmigrantes dudan de que las detenciones de más de 100 personas en el sur de California hayan sido dirigidas solamente a criminales.

“Estas fueron acciones coordinadas donde un grupo de personas fueron recogidas”, dijo Ángelica Salas, directora de la Coalición de Derechos Humanos de los Inmigrantes en Los Ángeles (CHIRLA).

“Esto no puede ser normal, nos rehusamos a tomar esto como lo ‘nuevo’ normal”, añadió explicando que los inmigrantes también tienen derechos. “Derecho a un abogado y derecho a ver un juez de inmigración”.

Por su parte ICE dijo en un comunicado que “Nuestras operaciones están dirigidas y lideradas, priorizando a las personas que representan un riesgo para nuestras comunidades”.

Preocupaciones

Nieto dijo que pese a que hay un movimiento fuerte para apoyar a la comunidad inmigrante también es necesario que los posibles afectados estén preparados. Los inmigrantes deben protegerse con anticipación buscando abogados para ver si pueden anular posibles ordenes de deportación.

“En algunos casos hay recursos en otros, ninguno. Entocnes el asesoramiento es muy importante”, explicó la abogada.

Nieto dijo que bajo esta nueva administración tener una licencia de conducir es un riesgo en California porque la información de indocumentados está en un banco de datos. La administración Trump bajo su afán de sacar a millones de indocumentados podría utilizar el banco de datos de la ley AB 60 con la información de quienes no están legalmente en el país.

Nieto sugiere que las personas que no han obtenido una licencia esperen para ver cómo estará la situación en el futuro.

“El que ya solicitó pues ni modo, no le podemos decir que cancele su licencia de conducir, pero los que tienen órdenes de deportación no saquen licencias de conducir con su dirección porque el banco de datos se comparte entre ICE y las oficinas del Departamento de Vehículos Motorizados” haciéndolos presa fácil, dijo la abogada.

¿Y los hijos?

Nieto dijo que entre los casos de preocupación que más ha visto son los padres indocumentados con hijos ciudadanos que le temen a la separación de familias.

“Mi recomendación es que hagan una carta de apoderamiento (power of attorney), de esta manera si [inmigración] detiene a una madre o padre, que haya un documento que diga que la mamá o la hermana cuide a los niños y los pueda llevar al a escuela o al doctor, hasta que eventualmente los puedan reunir con [sus padres] en su país”.

Residentes legales

Otra preocupación es de los residentes legales que temen salir del país por temor a no poder reingresar. Nieto les recomienda que continúen su vida normal. “Si su tarjeta está vigente viaje, pero si hay personas con delitos graves y dicen ‘yo siempre he viajado y no me pasa nada’ eso era bajo otra administración. Les recomiendo que por el momento no salgan del país”, dijo la abogada.

Adicionalmente la abogada recomendó que al regresar del país los residentes legales no deben firmar ningún formulario que no conozcan. Sobre todo el formulario I-407 el cual entrega voluntariamente su residencia legal en el país.

“Deben asesorarse porque la persona que les quiere hacer firmar ese documento es solo una de una lista de personas que trabajan en inmigración”, dijo la abogada.

Foro de Inmigración

El domingo la cadena Telemundo presentará “Inmigración, Trump y los Hispanos”, un panel donde participará la abogada Nieto junto a Ana Navarro, analista política conservadora de Telemundo y Clarissa Martínez vicepresidenta adjunta del Consejo Nacional de la Raza (NCLR) quienes estarán contestando preguntas de personas por todo del país.

“Inmigración, Trump y los Hispanos” se televisará a las 7/6 p.m. y contará con una audiencia en vivo de más de cien latinos que interactuarán directamente con el moderador José Díaz-Balart y el panel de expertos, además de la participación en directo de la audiencia desde estaciones de Telemundo en Los Ángeles, Nueva York, Miami, Houston y Chicago.