Esquina migratoria: Amnistía tardía

Vine a Estados Unidos en 1986 y tengo ID de ese entonces, quisiera saber ¿si puedo aplicar para amnistía tardía o hay alguna forma de regularizar mi situación? No tengo problemas de DUI ni debo tickets ni nada. Tengo un hijo que es nacido aquí y tiene 23 años.

Con respecto a la amnistía, una persona tenía que haber permanecido en el país desde antes del 1982 para calificar. Así que en tu caso, no estuviste en Estados Unidos a tiempo para haber calificado para la amnistía. Además, las fechas límites para los programas de “amnistía tardía” se vencieron hace años.

Podrías arreglar tu residencia a través de la petición de tu hijo si fuiste inspeccionado y admitido por inmigración la última vez que ingresaste al país, o si estás amparado por la ley 245(i)(por una petición familiar o de empleo sometida antes del 1 de mayo de 2001). Pero no provees suficiente información para saber si calificsa o si tienes otra alternativa para legalizarte.

Por eso recomiendo que obtengas una consulta legal con un abogado de inmigración o representante acreditado en una organización reconocida por el gobierno federal. Puedes usar el servicio de referencias de la Asociación Americana de Abogados de Inmigración (AILA): http://www.ailalawyer.com; (800)954-0254. Personas de bajos recursos pueden usar el directorio de la Red de Defensores de Inmigración (“IAN” por sus siglas en inglés) para identificar a un proveedor de servicios legales sin fines de lucro: http://www.immigrationadvocates.org/nonprofit/legaldirectory/

Advertencia

Estas respuestas no se deben tomar como una asesoría legal para ningún individuo, caso o situación particular. La situación expuesta en una pregunta no revela todo el historial migratorio de una persona. Debido a la complejidad de la ley migratoria, se recomienda consultar con un abogado de inmigración o representante acreditado por el gobierno federal para recibir asesoría legal individualizada antes de comenzar cualquier trámite migratorio.