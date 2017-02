‘Este trabajo es como subir hacia lo desconocido’

Cal/OSHA lanza campaña de seguridad para podadores de árboles luego de cuatro muertes en seis semanas, incluyendo a tres trabajadores latinos

“¡Vamos, no lo pienses, ya llegaste!”, dice Pedro Castañeda a Javier Dimas, su empleado, quien se encontraba a una altura de casi 50 pies para podar una palmera de un domicilio particular en Pasadena.

“¡No, no, no, mejor me bajo, se mueve mucho!”, respondió el joven michoacano. Era evidente su miedo.

La palmera se balanceaba por el viento.

“Enfócate en el tronco y sube, las palmas siempre se mueven”, animó el propietario de Castaneda’s Tree Trimming de la ciudad de San Gabriel. “Si tu papá estuviera aquí te nalguearía”. El padre de Javier también es podador.

Javier venció el miedo y comenzó a recortar las frondas. Las grandes y peligrosas ramas caían.

Maniobraba la sierra eléctrica con mucho cuidado. Cuerdas de acero y otra soga atada al cuerpo protegían a Javier.

Las instrucciones eran precisas. No cabía margen para el error.

“Allá arriba hay que estar atentos a lo que se está haciendo; no hay que voltear hacia abajo porque incluso se puede caer el serrucho”, explica Castañeda. “Yo superviso desde abajo para que cuando él haga los cortes no corte su cuerda…hay que estar siempre vigilantes”.

Javier trabaja en una labor de alto peligro.

Los podadores de árboles suben 50, 75 o hasta 100 pies de altura, atados con cuerdas y otras provisiones de seguridad, pero siempre con el riesgo de sufrir un accidente. Un mal paso puede significar la muerte.

De hecho, como consecuencia de la muerte reciente de cuatro podadores de árboles, autoridades de la División de Seguridad y Salud Ocupacional (Cal/OSHA) hicieron un llamado a empleadores y trabajadores a extremar medidas de precaución para evitar accidentes.

Estos trabajadores saben que cuando se preparan para escalar un palmera u otro árbol, suben a lo desconocido.

Javier es un hombre fuerte. Sabe caminar parado en el tronco de la palma. Tiene equilibrio.

Pero, aun así, desconfía del viento y el balanceo del árbol. Para por unos minutos. Lo piensa y decide llegar a la punta de la palma.

Cuando ha concluido el trabajo, baja nervioso. Se limpia el sudor. Le tiemblan las piernas.

“A ver, déjeme ver las fotos”, solicita. “Estuvo duro, pero lo logré”.

Él sabe que las principales causas de lesiones y muertes en labores de poda de árboles son caídas, electrocución, golpes con ramas de árboles, laceraciones con sierra de cadena, caídas de frondas de palmas y accidentes en escaleras de mano.

“Uno no se debe confiar, este trabajo es como subir hacia lo desconocido”, añade Jesús Martínez, su compañero de trabajo. “Hace 20 años mi primo [Mario Robles] murió electrocutado en Walnut; estaba cortando una palma y una doble hoja sesgada tocó la línea de alto voltaje”.

Tanto Javier como Jesús están asegurados por su patrón, Pedro Castañeda, quien afirma: “Claro que ellos están protegidos; la importancia de la seguridad es mejor tenerla y nunca usarla… Gracias a Dios nosotros nunca hemos tenido accidentes; por eso, es mejor no hacer trabajos a la carrera, aunque tardemos más tiempo”.

Alerta por muertes

La alerta surgió después que la misma agencia estatal dio a conocer que, en un período de dos años, del 1 de octubre de 2014 al 30 de septiembre de 2016, Cal/OSHA investigó casi 70 accidentes relacionados con el trabajo de poda o de remoción de hojarasca y residuos de árboles.

Aunque casi tres de cada cuatro de esos accidentes (74%) dieron lugar a la hospitalización del trabajador, un total de 12 de los accidentes fueron fatales, pero con el agregado de las cuatro muertes recientes, el total de fallecidos asciende a 16.

“La campaña de concientización de seguridad tiene como objetivo proteger la vida de los trabajadores de servicio de árboles”, dijo la directora de Cal/OSHA, Juliann Sum. “Los empleadores en esta industria de alto riesgo deben ser conscientes de los peligros para sus trabajadores y tomar medidas para minimizarlos. Vamos a sancionar a los empleadores que no estén cumpliendo con los requerimientos de seguridad”.

Por ejemplo, el 30 de diciembre de 2015, un trabajador de Wright Tree Service en el condado de Humboldt, al norte de California, cortó accidentalmente la correa que usaba para atarse a un árbol y murió al caer desde una altura de 54 pies. La investigación reveló que el empleador no comprobó que el trabajador estuviera usando un segundo punto de sujeción obligatorio en su sistema de seguridad mientras operaba una sierra de cadena en un árbol.

Palmas “mortales” para latinos

Bajo investigación se encuentra el deceso en el condado Mariposa (en el Valle Central) de Nash Mayer, un hombre de 40 años de edad y padre de 10 hijos, con edades de cuatro meses a 20 años.

El pasado 1 de diciembre, Mayer trabajaba en la remoción de árboles peligrosos y un pino seco cayó sobre él, matándolo instantáneamente. Tenía 16 años de experiencia en su trabajo.

Tres días más tarde, Luis Fernando Rodríguez Pérez, de 35 años, murió mientras podaba una palmera en una residencia privada en Redlands, condado de San Bernardino.

Pérez quedó atrapado entre las hojas secas de una palma que habían caído encima de él. Cuando llegaronlos paramédicos lo encontraron sin pulso. Unos 40 minutos después, los bomberos lo llevaron al hospitalcomunitario de Redlands, donde murió de sus heridas.

El 6 de enero de este año, en Bel Air, condado de Los Ángeles, un trabajador latino de 27 años de edad se cayó de una altura aproximada de 60 pies cuando la rama a la que estaba sujeto se partió; había caído de una cesta en la que estaba siendo bajado y luego se precipitó en una profundidad de agua desconocida. El hombre fue visto flotando boca abajo e inmóvil.

Posteriormente, el 9 de enero, David M. Schrock de Waldport, Oregón y empleado de la compañía Pacific Power murió después que intentaba remover con un gato hidráulico de nieve una pesada rama de árbol que obstaculizaba su trabajo y se hallaba cerca de la línea eléctrica. La rama retrocedió y lo golpeó mortalmente.

Habrá investigaciones sin previo aviso

Como parte del Programa de Énfasis en la Seguridad del Trabajo con Árboles, inspectores de Cal/OSHA en todo el estado que observen operaciones inseguras de poda o remoción de árboles investigarán posibles violaciones. Los inspectores también responderán a denuncias de operaciones inseguras.

“Las inspecciones pueden ser sorpresivas”, comentó a La Opinión Erika Monterroza, portavoz de Cal/OSHA. “Ellos tienen la autoridad para efectuar cualquier investigación”.

Recursos de ayuda y capacitación

Cal/OSHA cuenta con recursos para ayudar a empleados y empleadores a evitar accidentes, incluyendo una Guía de Seguridad en el Trabajo con Árboles, una hoja de datos y una lista de verificación.

Cal/OSHA protege a los trabajadores de riesgos de salud y seguridad en el trabajo en casi todos los centros laborales de California. La División de Servicios de Consulta de Cal/OSHA provee ayuda gratis y voluntaria a empleadores para mejorar sus programas de salud y seguridad. Los empleadores deben llamar al (800) 963-9424 para recibir ayuda de los Servicios de Consulta de Cal/OSHA.

Los empleados que tengan preguntas o quejas relacionadas con el trabajo pueden llamar al Centro de Atención Telefónica del DIR en español o en inglés al 844-LABOR- DIR (844-522- 6734). La línea de Información de los Trabajadores de California, 866-924- 9757, provee información grabada en español y en inglés sobre una variedad de temas relacionados con el trabajo.