Jóvenes inmigrantes aspiran a educación superior

La USC organiza un Día de Acceso a la Universidad para animar a estudiantes de secundarias de bajos recursos de Los Ángeles a apostar por la formación universitaria

Hasta hace poco tiempo Joel Oliver Martínez, 17, no imaginaba que tendría la oportunidad de visitar una universidad de prestigio mundial. En sus planes tampoco existía la idea de obtener su educación superior.

“En El Salvador no tenía ninguna meta, solo quería hacer algo que me beneficiara financieramente”, dijo el joven, quien cursa el grado 11 en la secundaria Belmont del centro de Los Ángeles.

El joven centroamericano llegó en el 2013 junto a su madre y su hermana después que sus abuelos los pidieran para emigrar legalmente.

“Afortunadamente ya puedo hablar inglés y estoy activo académicamente”, dijo Martínez quien ha cambiado su mentalidad y ahora espera estudiar medicina.

Ana Mariana Sotomayor, de 16 años, dijo que su estatus de indocumentada le recuerda constantemente las dificultades que enfrenta en su educación. Sin embargo, su lucha por sobresalir es la recompensa al esfuerzo que hizo su madre al traerla de Perú a EE.UU. cuando ella tenía apenas cuatro años.

“El día de la inauguración de [presidente] Trump mi mamá me pidió disculpas por traerme a este país que da tanto odio y yo le dije que no es así porque aquí hay muchas oportunidades que Perú no me hubiera dado”, recordó la joven beneficiaria de la Acción Diferida (DACA).

“Yo me considero una americana pero con raíces peruanas”, dijo Sotomayor quien aspira ser periodista.

College Access Day

Alrededor de 250 estudiantes de escuelas de bajos recursos participaron en el Día de Acceso a la Universidad auspiciado por la Universidad del Sur de California (USC) el 10 de febrero.

“Hoy vienen estudiantes que por distintas razones no están seguros si quieren ir a la universidad”, dijo el Dr. John Pascarella, profesor asociado de educación y fundador del programa de Día de Acceso al Colegio. “El objetivo es que todos nuestros voluntarios [estudiantes de USC] puedan compartir tiempo con los estudiantes [de secundaria] y cuenten sus historias de éxito para que se relacionen”.

Pascarella dijo que el programa lleva a estudiantes de USC que están estudiando su maestría en Enseñanza y Artes a hacer su pasantía en una de las escuelas de bajos recursos de Los Ángeles. “Escogemos ciertas escuelas porque esas son las escuelas que necesitan los mejores maestros y es donde hay mayor necesidad de maestros”, explicó Pascarella.

En los últimos años ha incrementado la importancia de un título universitario, según un estudio de educación y empleo de la universidad de George Town. Alrededor del 35% de la fuerza laboral esta compuesta por aquellos que tienen una licenciatura comparado con el 29% de quienes no la tienen.

La asociación entre los estudiantes universitarios de USC y los estudiantes de secundarias de bajos ingresos es un apoyo para ambos grupos, dijo Pascarella.

“Es muy bueno porque esto me hace ver como una maestra para mis estudiantes y una mentora para la estudiante de maestra [de USC]”, dijo Nicole Solig, maestra de la secundaria Miguel Contreras Learning Complex, quien acompañó a su estudiante de maestra Hailey Andes y a 36 estudiantes de la secundaria localizada en el centro de Los Ángeles.

Martínez dijo que en su escuela ve a muchos estudiantes que no tienen la oportunidad de participar en programas como el de Día de Acceso al Colegio. “Me siento bien privilegiado de estar en esta situación y por eso quiero tomar provecho de todas las oportunidades que se me presenten”, aseveró.

Por su parte, Sotomayor aseguró que pese a tener miedo de la nueva administración presidencial, ella no dejará que Trump detenga sus metas.

“Venir a [visitar] esta escuela me da la oportunidad de ver que las universidades sí se interesan ayudar a los estudiantes a sobresalir”, explicó mientras caminaba por el campus.