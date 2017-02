Redadas ponen a temblar a indocumentados en Los Ángeles

El guatemalteco Eduardo Herrera teme a la repatriación

Eduardo Herrera está nervioso.

El guatemalteco de 27 años fue detenido tres veces en el cruce fronterizo con Mexicali, Baja California y desde enero de 2016 las autoridades de inmigración tienen en su poder sus huellas dactilares y no sabe qué hacer si él se convierte en una prioridad de deportación para las autoridades federales.

“Cuando me agarraron, les dije que era de México”, contó Herrera a la abogada Meredith Brown, una experta en inmigración, durante un foro informativo en Boyle Heights el pasado fin de semana..

“¿Nunca solicitaste asilo?”, le preguntó la abogada.

“No”.

“¿Alguna vez fuiste víctima de violencia doméstica?”

“No”.

“¿Alguna vez fuiste víctima de un crimen?”

“Sí…unos cholos me asaltaron, pero no quise denunciarlo a la policía. Tenía miedo que llamaran a inmigración y me deportaran”.

El caso de Herrera es típico en la comunidad indocumentada. No denuncian crímenes por temor a la deportación.

“Eso es lo que pasa cuando la policía hace el trabajo de inmigración”, dijo la abogada. “La gente no confía en que la policía está ahí para protegerlos”.

La abogada expresó a La Opinión que en el caso de Eduardo “siempre hay una esperanza, porque está siendo un buen ciudadano y está pagando sus impuestos”.

Eduardo trabaja como preparador de café en un restaurante de Los Ángeles y desde las redadas perpetradas por autoridades migratorias la semana pasada, admite que la está sudando más que nunca.

En Caso de que La Migra te Arreste

Tienes derecho a no firmar documentos que te ofrezca Migración. A veces te van a amenazar con llevarte a la cárcel (y a veces lo hacen). Sin embargo, al firmar es posible que estés renunciando a la única posibilidad que tengas para quedarte en Estados Unidos

Es mejor consultar con un abogado y no firmar, especialmente si:

• Tienes miedo a regresar a tu país

• Has vivido en Estados Unidos por 10 años y miembros de tu familia inmediata tienen amnistía y otros papeles

• Ya tienes trámites de inmigración pendientes

• Has sido víctima de violencia doméstica en Estados Unidos y el abusador tiene papeles, o

• Tienes miembros de tu familia inmediata que sean ciudadanos de Estados Unidos o residentes permanentes.