Fans critican duro a Chicharito por foto en Instagram en Día de San Valentín

El futbolista se hizo presente en la red social con una imagen en París que levantó el enojo por el tema de sus relaciones sentimentales

Chicharito y Camila Sodi son una de las parejas que más han dado de qué hablar en los últimos días.

Y aunque su romance no ha sido confirmado por ninguno de ellos, la revista ¡Hola! los captó muy enamorados paseando por las calles de París y hoy que es el día de San Valentín, ambos se hicieron presentes en Instagram.

¡Feliz Día de San Valentín! ⚫❤ Mencionen a esa persona especial para que reciba su cariño, el de @CH14_ y de #Bayer04. 😍#SomosBayer04 pic.twitter.com/A7l6WlfQYb — Bayer 04 Leverkusen (@bayer04_es) February 14, 2017

La actriz y cantante mexicana, quien estuvo casada con el actor Diego Luna y tuvo dos hijos con él, publicó una imagen de una pareja de la tercera edad y acompañó con la frase: ” ❤Feliz día del amor para todos ustedes! Que el amor triunfe siempre por encima de todo el caos en este mundo ❤”, a la que Chicharito dio “like”.

❤Feliz día del amor para todos ustedes! Que el amor triunfe siempre por encima de todo el caos en este mundo ❤ A post shared by Camila Sodi (@camilasodi_) on Feb 14, 2017 at 2:13am PST

Y Chicharito no se quedó atrás. El futbolista mexicano publicó una foto en la que se encuentra cenando, una copa de vino y de fondo la Torre Eiffel en una bella noche parisina. “😃🧀💚 #mood #valentinesday ” (estado de ánimo, día de San Valentín), escribió el goleador azteca.

Sin embargo, las críticas le llovieron al delantero del Bayer Leverkusen, ya que algunos fanáticos o seguidores en su cuenta, consideran que el mexicano no actuó de buena manera al dejar a Lucía Villalón, la periodista española con la que sostuvo una relación y que se suponía iban a casarse en el próximo verano. Algunos piensa que es muy rápido tras la ruptura presumir nueva pareja y otros hasta se desbordaron en insultos.

“Que poco hombre eres Javier, Lucía estuvo siempre en los momentos malos de tu carrera, te apoyo, y tu la abandonaste cuando estaba pasando uno de los momentos más difíciles de su vida, eso habla muy mal de ti, y ahora vienes a restregarle en la cara a tu nuevo amorio, cuando ella esta mal por la ruptura, no tienes corazón, pero todo lo que se hace en la tierra aquí se paga”, escribió una fanática.

“Chicha. Te adoro y siempre lo haré. Nadie sabe bien lo que pasó. Y es muy respetable. Pero te lo digo como mujer y paisana. Esperate un poco para dar a entender que ya andas con alguien más. Como caballero que siempre has dejado saber que eres. Te contradices al hacer estas cosas. SALUDOS DESDE MÉXICO”, escribió otra de sus fans.

Otras no aprueban la relación con Camila Sodi, como una usuaria que escribió: “De hueva, pudiendo tener a alguien con clase, te conformas con esa 💩, usada y con compromisos. Interesada, hazle un hijo y terminale de resolver la vida 😷”.

Y así le recriminaron muchas más:

“Ya me caes mal, eso no se hace muy mal. Respeta un poco a la mujer que te regalo dos años de su vida. Me da coraje y mucha pena por ti, en Fin, tan guapo para ser verdad 😝😝😝”.

“Me has decepcionado muchísimo, como futbolista te seguiré apoyando como siempre pero el hombre que eres no lo conozco. Eso no se le hace a ninguna mujer, menos a una que te amaba tanto 😪😪😔😔”.

“Esta bien para el rato. Solo no te atontes con Sodi. Es guapa sii. Pero ya tiene más colmillo que tú. Cuidado no quiera buscar una 2da pensión….Buena vibra para ti Javiii!”.

“Que poca lo que le hiciste a tu ex novia Lucia y tiempo atrás a tu ex novia lety, eres un verdadero patán 👎👎”.