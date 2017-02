Luz Ramos puso su vida en riesgo por ser Jenni Rivera

La actriz también revela porque no cantó en la serie que transmite Univision

Luz Ramos, que dio vida a Jenni Rivera en “Su nombre era Dolores, la Jenn que yo conocí”, puso en riesgo su vida con tal de ganar prestigio como actriz.

“Tengo tiroides y no lo sabía porque siempre he sido flaca y tengo la tiroides que engorda”, después de ese diagnóstico, era preocupante que la actriz subiera más de 55 libras para el personaje.

Los médicos le indicaron los riesgos y no le importó. “Los doctores me regañaban, creo que a veces no entienden lo que hacemos nosotros los actores por un papel y me dijeron que qué inconsciencia y que por qué no se conseguían a alguien con el peso que necesita, así que yo les pedí que respetaran mi decisión”.

El subir tantas libras en tan poco tiempo le dejó estragos en su cuerpo. “Después del mes de grabaciones de la serie, me salieron estrías en las bubis, aunque desde antes me llevaron con un dermatólogo para preparar la piel para que se estirara, pero obviamente el sobrepeso era demasiado y ahorita me quedaron estrías en las pompas también”.

Por si eso fuera poco, Luz debe ser intervenida quirúrgicamente debido a que tiene quistes en la garganta.

“Tengo nódulos en la garganta y se hicieron quistes, es por eso que no pude cantar en la serie, pues mi voz me iba a dar para actuar o para cantar”, comentó.

La cirugía la pospuso, pues está en promoción de la serie “Su nombre era Dolores, la Jenn que yo conocí”.

“Tengo que operármelos y estar sin hablar una semana, y ahorita por las promociones de la serie, no lo voy a hacer, es algo riesgo

Irene Martínez