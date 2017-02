Adónde ir y qué hacer en el Área de la Bahía

Sábado 18 de febrero

Exhibición de abejas

Aprende cómo las abejas impactan nuestro mundo en la nueva exposición ‘Bees: Tiny Insect, Big Impact’ en el Museo de California de Oakland. Es una oportunidad de aprendizaje y diversión para toda la familia. La exhibición estará hasta el mes de junio de 2017 en el museo localizado en el 1000 Oak St. Oakland. www.museumca.org/exhibit/bees

Cirque du Soleil: LUZIA

La compañía Cirque du Soleil estrena su nueva producción en la Área de la Bahía: ‘Luzia, A Walking Dream Of Mexico’. Luzia es un espectáculo inspirado en la riqueza de la cultura mexicana, en la naturaleza de la lluvia y la luz y en el viaje migratorio anual de la mariposa monarca. El show se presentará en en San José hasta el 19 de marzo. Boletos y más en: www.cirquedusoleil.com

Gilberto Santa Rosa

Alístate para celebrar el mes del amor con la presentación en vivo de Gilberto Santa Rosa. El baile será en San Francisco el sábado 18 de febrero, a 8 pm, en Roccapulco, 3140 Mission St. www.ticketon.com

Cerveza Artesanal Mexicana

Explora el mundo de la cerveza artesanal con The Trappist en Oakland. Trappist invita al evento ‘Mexico Craft Beer Fest’ con 20 cervezas artesanales mexicanas como Insurgente y Cerveza Fauna entre otras. El sábado 18 de febrero de 2pm a 6pm, en el 460 8th St. www.facebook.com/trappistoak

Pacha

La galería E14 Gallery en Oakland invita a la inauguración de la exposición ‘Pacha’ de la mexicana Paulina Suárez, graduada de la Universidad Academia de Arte de San Francisco. En el evento habrá sesión de impresión en vivo con Talleres Populares 28 de Junio y música por DJ Ollin. El estreno será el 18 y 19 de febrero en el 472 9th St. de 6 pm a 9 pm. www.facebook.com/E14Gallery

Domingo 19 de febrero

Bronco

El gran grupo de música Mexicana de los 80 y 90, Bronco, El gigante de América, llega a San Francisco con otros grupos musicales en el concierto ‘Primer Cañonazo del Año’. Para mayores de 21, el domingo 19 de febrero en Club Fuego, 550 Barneveld Ave. Más información: (415) 940-0001- Boletos en www.ticketsparati.com

Burbujas espectaculares

El Hombre Burbuja, mejor conocido como el Amazing Bubble Man Louis Pearl, presenta su show de burbujas en la ciudad de Alameda. Pearl explora con arte, magia, ciencia y diversión las burbujas y les añade comedia y música. Para todas las edades, el domingo 19 de febrero en Rhythmix Cultural Works, 2513 Blanding Ave. Shows a las 11 am y 1pm. www.rhythmix.org

Jueves 23 de febrero

Flamenco

El Festival Anual de Flamenco del Área de la Bahía, en San Francisco, presenta Cante Jondo: Cante Gitano. Se presentaran la cantante gitana de España Juana la del Pipa y el icónico cantante de flamenco Enrique el Extremeño. Estos grandes del flamenco estarán en el escenario el jueves 23 de febrero, a las 8pm, en el Brava Theater en el 2781 24th St. www.BayAreaFlamenco.org

Viernes 24 de febrero

Cine Latino: ‘Me estás matando Susana’

El Roxy Theater, en San Francisco, exhibe una noche de ‘Preguntas y Respuestas’ con el director de cine Roberto Sneider, al presentar su más reciente trabajo ‘Me estás matando Susana’. El filme cuenta de forma humorística la historia de amor y desamor entre Eligio (Gael García Bernal), un actor de telenovelas, y Susana (Verónica Echegui), una escritora. La noche especial será el viernes 24 de febrero, empezando con la película a las 7 pm, en el 3117 16th Street. Boletos en www.roxie.com

Sábado 25 de febrero

Más Flamenco

El Centro Cultural La Peña, en Berkeley, invita al Festival de Flamenco del Área de la Bahía, con su evento Gitanería de Jerez. Se presenta Pepe del Morao, guitarrista de Jerez de la Frontera en España, y la bailarina de flamenco Laksmi ‘La Chimi’, entre otros. El sábado 25 de febrero a las 8 pm, en el 3105 Shattuck Ave. www.lapena.org

Aladdin

La Asociación de Teatro Infantil de San Francisco invita a disfrutar de su obra ‘Aladdin and His Wonderful Magical Lamp’. Esta adaptación de ‘Aladino y su lámpara maravillosa’ cuenta la historia de un muchacho pobre que con la ayuda de tres genios, un dragón, un mono y su familia se la ingenia para engañar a un malvado y poderoso mago y ganar la mano de la princesa en matrimonio. La obra está llena de personajes divertidos, animales y música que divertirá a toda la familia. El show será el 25 de febrero y 11 de marzo en el Palace of Fine Arts, 3301 Lyon St. Boletos y horarios en: www.ctasf.org

Martes 28 de febrero

Mardi Gras

Conoce a la comunidad de La Misión y haz nuevos amigos en el evento anual Carnaval San Francisco Fat Tuesday Mardi Gras, en cuatro lugares de área. Habrá tambores y bailarines de samba en vivo a través de la fiesta, salsa, soca, cumbia, y rumba también. La fiesta será el martes 28 de febrero en Balançoire (2565 Mission St), Make Out Room (3225 22nd St), Latin American Club (3286 22nd St) y Bissap Baobab (3372 19th St.). www.carnavalsanfrancisco.org

Sábado 4 de marzo

Comedia de Franco Escamilla

El comediante y monologuista mexicano Franco Escamilla llega San José en su ‘Gira Mundial 2017’. Su stand up show será el sábado 4 de marzo a las 8 pm en el San Jose Civic, 135 W San Carlos St. www.francoescamillaoficial.com

Domingo 14 de mayo

Comedia en la Bahía

Adrián Uribe y Omar Chaparro, los famosos comediantes mexicanos, regresan al Área de la Bahía con su divertido espectáculo ‘Imparables, El Show’, esta vez a la ciudad de San Francisco. Es una función llena de risas imparables. Se presentarán el domingo 14 de mayo a las 8 pm en The Masonic, en el 1111 California St. www.sfmasonic.com