Agenda LA: todos los eventos que no te puedes perder esta semana

Jueves 16 Frank Romero en el MoLAA Por primera vez desde su fundación, el Museo de Arte Latino Americano (628 Alamitos Ave., Long Beach), presentará una retrospectiva de un artista chicano, en este caso, Frank Romero. La muestra, “Dreamland: A Frank Romero Retrospective”, integra más de 50 años de la carrera del artista angelino, e incluye pinturas, esculturas, impresiones y cerámica. Termina el 21 de mayo. Boletos de de $7 a$ 10. Gratis menores de 12 años. Informes (562) 437-1689 y www.molaa.org. Teatro bilingüe Un preso político y un gay, ambos presos en la misma celda, narran sus vidas en la adaptación de “El beso de la mujer araña”, que presenta por una corta temporada el grupo de teatro Sinergia en el teatro Frida Kahlo (2332 W. 4th St., Los Angeles). Producida y dirigida por Pedro Ortiz, la novela de Manuel Puig es una adaptación libre de Victoria Espinoza. Con Rubén Amavizca, Ludo Vika, Juan Parada y Carlos Trevi. Viernes y sábado 8 p.m.; domingo 6 p.m. Funciones español terminan el 26 de febrero. Funciones en inglés del 3 al 19 de marzo. Boletos $16. Informes (213) 382-8133 y www.fridakahlotheater.org. Ballet Hispánico en LA En la única presentación que dará en Los Ángeles, el Ballet Hispánico, basado en Nueva York, interpretará tres los trabajos más celebrados de su repertorio. Son “Línea Recta”, coreografiado Annabelle Lopez Ochoa y con la colaboración del guitarrista de flamenco Eric Vaarzon Morel. Además “Danzón”, de Eduardo Vilaro, y “Flabbergast”, de Gustavo Ramírez Sansano, con música de Juan García Esquivel. El show es en el Luckman Theatre (5151 State University Dr., Los Angeles) a las 8 p.m. Boletos de $20 a $50. Informes (323) 343-6600 y http://www.luckmanarts.org. Viernes 17 Roberto Tapia en concierto Las acusaciones de abuso sexual a una menor no parecen detener la carrera del cantante de corridos Roberto Tapia, quien viene con todo a Los Ángeles a presentar su tan anunciado concierto en el Microsoft Theater (777 Chick Hearn Ct., Los Angeles). El intérprete nacido en San Diego y criado en Culiacán, México, presentará lo más nuevo de su repertorio. 8 p.m. Boletos $26 a $347. Informes (855) 519-1798 y www.microsofttheater.com. Sábado 18 PBS Kids en el LA Zoo Este fin de semana, el Los Angeles Zoo (5333 Zoo Dr., Los Angeles) tendrá la visita de dos de los personajes más seguidos por los niños, Curious George y Daniel Tiger, de “Daniel Tiger’s Neighborhood”. Las súper estrellas del canal educativo PBS Kids, estarán disponibles para saludar y tomarse fotos con sus pequeños fans. Además habrá lectura de cuentos, actividades manuales y una fiesta para que los niños bailen. Sábado y domingo de 10 a.m., a 4 p.m. Boletos de $15 a $20. Gratis menores de 2 años. Informes (323) 644-4200 y www.lazoo.org.

Celebración escocesa

Este fin de semana, en el barco Queen Mary (1126 Queens Hwy., Long Beach) se efectuará el ScotsFestival and International Highland Games XXIV, un evento anual que celebra la riqueza cultural e historia de Escocia a través de actividades atléticas, baile, entretenimiento y gastronomía. Habrá cata de whisky, cerveza, así como competencias deportivas típicas de ese país. Sábado y domingo de 9 a.m., a 6 p.m. Boletos de $10 a $48. Informes (877) 342-0738 y www.queenmary.com.

Sonidos de Irak en Los Ángeles

La serie de conciertos Sounds of LA 2017 del museo Getty (1200 Getty Center Dr., Los Angeles) inicia con la presentación del virtuoso del oud (laúd árabe), Rahim AlHaj, que dará un adelanto de su próximo disco, “Letters from Iraq”. Lo acompañan David Felberg en el violín principal, Ruxandra Marquardt en el segundo violín, Shanti Randall en la viola, James Holland en el chelo, Jean-Luc Matton en el bajo e Issa Maluff en las percusiones. Sábado 7 y 9 p.m. Domingo 4 p.m. Entrada gratis; se requiere reservación. Informes (310) 440-7300 y www.getty.edu.

Charla sobre Frida en el Bowers

La historiadora de arte Jacqueline Hahn hablará dará la charla titulada, “Frida & Friends, Part 1: The Anguish in the Brush”, en la que hablará sobre las luchas física y emocional que sobrellevó la pintora mexicana durante su vida. El evento, que se efectúa una semana antes del comienzo de la exhibición especial, “Frida Kahlo: Her Photos”, se llevará a cabo en el museo Bowers (2002 N. Main St., Santa Ana) de 1:30 a 2:30 p.m. Boletos de $9 a $12. Informes (714) 567-3600 y http://www.bowers.org.

Concierto triple

Régulo Caro, Ulices Chaidez y el Grupo Fernández traerán a Los Ángeles una de las giras más esperadas del año por los seguidores de los narcocorridos, La vida del Dorian, que presentarán en el Potrero Nightclub (4959 Patata St., Cudahy) a las 9 p.m. Para todas las edades. Boletos $40. Informes (323) 773-9324 y www.potreroclub.com.

Lunes 20

‘Zootopia’ en El Capitán

Para celebrar la temporada de premios, El Capitan Theatre (6838 Hollywood Blvd., Los Angeles) presentará por seis días la película “Zootopia”, ganadora de un Globo de Oro y Nominada a un Oscar. La historia narra la aventura de Judy Hopps, una coneja que logra convertirse en la primera agente de policía de la moderna urbe, Zootopia. A ella le toca descubrir un macabro caso en el que Nick Wilde, un avezado zorro, es su aliado. Funciones todos los días a las 10 a.m., 1, 4 y 7 p.m. Terminan el sábado. Boletos de $10 a $22. Informes (818) 845-3110 y www.elcapitantheatre.com.

Foto: Disney Studios