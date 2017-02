Bella Hadid reveló sus sentimientos tras su ruptura con The Weeknd

La modelo no está dispuesta a "quemar" la conexión que aún la une al cantante a pesar de que esté haya iniciado una relación con Selena Gómez

La modelo Bella Hadid y el cantante The Weeknd pusieron punto final a su noviazgo el pasado mes de noviembre debido a sus apretadas agendas de trabajo, tras lo cual él no ha tardado en rehacer su vida junto a otra artista, la guapa Selena Gómez. Sin embargo, la rapidez con la que su expareja ha pasado página no parece molestarle a la joven maniquí de 19 años y por eso no duda en asegurar que Abel -como se llama realmente el intérprete de ‘Can’t Feel My Face’- siempre ocupará un lugar muy importante en su corazón.

“Fue mi primera ruptura, y fue una muy pública. Desde fuera, puede parecer que lo he sobrellevado muy bien, pero es algo que siempre está en tu mente y que te pesa. Me resultará duro durante un tiempo. El amor duele, pero tienes que sobreponerte y superarlo. Siempre le respetaré y siempre le querré. En ocasiones sientes la tentación de ponerte triste o de manejar las cosas de forma distinta, pero al final no quieres quemar un puente que te llevó tanto trabajo construir”, asegura Bella en una entrevista a Teen Vogue.

El hecho de que la modelo esté dispuesta a no perder del todo el contacto con su ex, como se desprende de sus palabras, no parece apuntar a una posible reconciliación entre ambos de cara a un futuro visto el vínculo cada vez más estrecho que uniría a The Weeknd y Selena. La exnovia de Justin Bieber ya habría presentado a su nuevo chico a todos sus amigos, una prueba de lo en serio que los dos se tomarían su romance.

“Ella está muy feliz y no le importa compartir esa felicidad con todo el mundo. Abel la hace sentir segura y Selena no tiene nada que esconder. Es cierto que se emociona con este tipo de cosas muy rápido, y eso es exactamente lo que está haciendo con The Weeknd. Le parece un chico encantador y está enamorado de la persona que es y de cómo se comporta”, aseguraba una fuente al portal Hollywood Life.