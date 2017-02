Candidatos al Congreso por el distrito 34: Conoce a Vanessa Aramayo

Aramayo defiende que la comunidad inmigrante tiene fuerza política y que "sí se puede"

Foto: Cortesía / Vanessa for Congress

El próximo 6 de junio tendrá lugar una elección especial para reemplazar al demócrata Xavier Becerra, quien representaba al distrito 34 en el Congreso. El puesto quedó vacante luego de que el gobernador Jerry Brown eligiera a Becerra como Fiscal general del estado.

La elección primaria tendrá lugar el 4 de abril próximo. Los dos candidatos que obtengan más votos, independientemente del partido político al que representen, se presentarán en la elección general. En el caso de que uno de los candidatos obtenga más del 50% de los votos en la elección primaria, no se realizará una elección general.

Conoce a Vanessa

Vanessa Aramayo nació en Glendale, California, se graduó de la escuela preparatoria Hoover High, y recibió su licenciatura en ciencias políticas en UCLA.

“Soy hija de inmigrantes. Mi mamá llegó de Colima con sus seis hermanas y después de mucho trabajo, pudieron abrir su restaurant, ‘El Colima’, que operó por 46 años, en César Chávez y Broadway”, cuenta.

Fue en ese restaurante que Vanessa escuchó a cientos de inmigrantes contar sus historias de diversidad, sus preocupaciones y sus sueños de una vida mejor.

“Años atrás, las cosas eran mucho más fáciles, había mucho trabajo y nunca se les negaba el apoyo a los inmigrantes”, recordó.

Durante su carrera, la candidata se desempeñó como Directora ejecutiva adjunta de COFEM, como Directora de distrito para la congresista Jane Harman, en la Asamblea de California, como personal Senior y en el Centro para cambio de la comunidad como directora, entre otros.

Durante sus años trabajando para el gobierno y luego para organizaciones sin fines de lucro, Aramayo pudo comprobar que era posible traducir las voces de la comunidad en políticas públicas.

“Desde la elección de Trump, veo que la gente siente coraje, que está nerviosa y tiene miedo. Sus políticas no reflejan los valores del país”, opinó la candidata.

“Mi experiencia en servicio público me ha dado una perspectiva diferente. Tenemos que pelear, pero saber cómo hacerlo para ser efectivos, pelear con la ley. Es tiempo de ser estratégicos, no podemos esperar otros cuatro años”, indicó.

“Cuando veo que hay compañías que hacen billones de dólares por año y la mitad de sus empleados tienen asistencia del gobierno, porque no pagan bien; cuando hablan del latino y del indocumentado como si fuesen criminales, cuando veo que nos quieren sacar el seguro de salud, digo ‘esto ya tiene que parar’”, reflexionó la candidata.

“Necesitamos una representante que entienda cómo solucionar los problemas y escuche las voces de los electores”, dijo refiriéndose a otros políticos. “Yo no veo que el partido demócrata haya salido a responder. Mi mamá siempre dice que no hay mal que por bien no venga. Quizás todo lo que está ocurriendo haga que el partido demócrata vuelva a ser el ‘partido de la gente’, que una vez fue”.

Aramayo también notó la cantidad de mujeres que se presentaron para estas elecciones. “Creo que finalmente las mujeres van a poder responder al llamado de la comunidad”, agregó.

“Trump no sabe el gigante al que está picando. Somos una comunidad con fuerza política, que hasta ahora no hemos aprovechado a fondo nuestro poder. Tenemos la fuerza para hacerlo, y sí se puede”.

Para más información, puedes visitar: http://www.vanessaforcongress.com/