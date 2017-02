La mitad de los trabajadores busca nuevo empleo

Lograr el compromiso de las plantillas es crucial para la buena marcha de las empresas

El 51% de los trabajadores de Estados Unidos está buscando activamente otro empleo. A esto se añade que el 35% de los empleados han cambiado su trabajo en los últimos tres años.

Es un porcentaje muy elevado que se recoge en el informe del Estado en el Lugar de Trabajo elaborado por Gallup con el resultado de encuestas de 2016, un estudio que revela que solo el 33% de los trabajadores está comprometido con su labor.

Nada de esto son buenas noticias para las empresas porque los empleados que están comprometidos con su trabajo y los objetivos de sus compañías contribuyen decisivamente a la salud de la empresa.

Gallup recuerda en este informe que los empleados que están satisfechos en su lugar de trabajo permanecen en las empresas ahorrando los costos de los cambios, se identifican con la misión de su empleador y son “sus más efectivos embajadores de marca”. “Tienen relaciones con sus clientes más fuertes lo que hace que sus compañías aumenten sus ventas y rentabilidad”. Según esta empresa de investigación se estima que los empleados no comprometidos cuestan entre $480,000 millones a $605,00 millones cada año a la economía en concepto de productividad perdida”.

¿Y por qué está la mitad de los trabajadores deseando cambiar de empleo? Las explicaciones que recoge Gallup resumen un cuadro de insatisfacción: por las oportunidades de crecimiento profesional, por los salarios y los beneficios de sus contratos, el manager o el estilo de gestión, la cultura de la empresa y la forma que el propio trabajador cuadra en ella. Son razones para que los empresarios y gestores piensen en cómo tienen que cambiar la forma de gestionar sus compañías.

Pero también porque estos sentimientos llegan en un momento de oportunidad laboral.

La edición previa de este estudio se hizo en 2013, con datos del año anterior, y aunque la Gran Recesión había acabado la recuperación no estaba trayendo muchos empleos ni grandes salarios. Solo el 19% consideraba en 2012 que era un buen momento para buscar y encontrar trabajo. Ahora el 47% de la población activa, es decir, las personas que buscan trabajo o lo tienen, creen que es la ocasión de encontrar un trabajo en el que estar a gusto.

El hecho de que haya tanta insatisfacción en el trabajo también tiene que ver con el hecho de que aunque hay muchas ofertas de empleo, muchos trabajadores no han podido beneficiarse de estas. Los mejores trabajos, con los mejores sueldos, demandan una serie de capacitaciones que no tiene todo el mundo porque son muy específicas o muy caras de obtener. De hecho los trabajos que más han crecido en muchas ciudades del país son las de servicios en comercio que no son los que abonan los salarios más altos. El problema es que las empresas que más trabajos crean son los pequeños y medianos negocios y en este momento hay poco crecimiento en estas empresas o la creación de estas.

No obstante, hay optimismo, ahora que el mercado laboral no solo crece sino que además empieza a haber presión al alza de los salarios. Hasta tres millones de personas dejaron sus puesto de trabajo voluntariamente en agosto y la cifra se ha mantenido más o menos similar en los últimos meses. Esto normalmente ocurre cuando los trabajadores pasan de un trabajo a otro o confían en hacerlo.

El beneficio más valorado

Los beneficios y bonus que los empleados más valoran son los que les permiten vivir una vida mejor, con más autonomía y flexibilidad, según el estudio de Gallup. Y el beneficio más valorado es el del seguro de salud. La mayor parte lo tiene pero el 61% cambiaría de trabajo por un seguro distinto. Tener servicio de dentista y visión también es una de las maneras más efectivas de tener a un empleado satisfecho con su compensación. Los bonos monetarios, las vacaciones y la flexibilidad para trabajar a tiempo completo o parcial desde algún lugar que no sea la oficina es una de las ofertas que más tientan a los empleados a dejar su trabajo por otro.