New York Red Bulls se queda sin director deportivo

El equipo fue campeón de la Conferencia del Este en 2015 y 2016 con Ali Curtis

Los New York Red Bulls anunciaron el miércoles que por mutuo acuerdo pusieron fin a la relación contractual con el director deportivo Ali Curtis. Las dos partes llevaban cuatro semanas tratando de llegar a un acuerdo sobre el futuro de su trabajo en conjunto.

Curtis llegó al club de la MLS en diciembre de 2014 en reemplazo del escocés Andy Roxburgh. Su primera medida como director deportivo fue dar de baja a Mike Petke como técnico del equipo para nombrar a Jesse Marsch.

Curtis agradeció al club por la oportunidad al club. El dirigente habló de su partida como la revista Four Four Two a quienes negó los rumores de diferencias con Marsch, entre otros.

Los Red Bulls fueron ganadores de la Conferencia del Este en 2015 y 2016 bajo Curtis. También fueron campeones de la temporada regular en 2015, y el club de reservas New York Red Bulls II fue campeón de la USL en 2016.

Diferentes medios dicen que el costarricense Denis Hamlett es el interino en el cargo. Los Red Bulls juegan el próximo miércoles contra Vancouver Whitecaps por la ida de los cuartos de final de Concachampions.