Niurka Marcos habló del vínculo que existe con Juan Osorio

Mira lo qué dijo la cubana sobre su expareja

Si al Día del Amor y la Amistad se le suma el conocido humor de Niurka se obtiene una noche de picor y jiribilla, como la que se vivió en el estreno de Aventurera.

A su llegada al Auditorio BlackBerry de la Ciudad de México, la cubana fue cuestionada sobre si quedaban cenizas del fuego que vivió con su ex, Juan Osorio, uno de los productores de la obra musical.

“No, sí le haría el amor otra vez“, bromeó la actriz.

Ya más en serio, reconoció que existe un lazo con el padre de su hijo.

“Claro que quedan cenizas, pero no negativas ni para hacer complot de veneno ni nada negativo. Queda un vínculo familiar que nadie puede romper“, dijo la vedette.

Niurka, quien aparecerá en la tercera temporada del montaje coproducido por Osorio y Gerardo Quiroz, platicó con su característico humor que en el Día de San Valentín suele acordarse de sus amigas.

“El hecho de que no me vean con pareja de manera formal no quiere decir que no me aviente mis palomazos”.

“Hoy recibí muchos regalos y no solamente de admiradores y pretendientes, sino de amigos y amigas que me mandan rosas rojas. Yo también se las mando a mis amigas“.

Aprovechando que la plática iba sobre el amor y las parejas, reveló que si la engañan, sabe defenderse.

“Es según. A veces me da por devolvérselo. Entonces, me hago la tonta, así, como que no me di cuenta, y cuando se lo devuelvo, le digo: ‘estamos a mano. Si tú lo aguantas, yo también”, explicó.

POR: Enrique Navarro