Nueva ley propone que bares puedan servir alcohol después de las 2 a.m.

Las comunidades deberían decidir hasta cuándo prolongan la venta de espirituosos los negocios locales, defiende la medida

La hora límite hasta que la que pueden vender bebidas alcohólicas actualmente los bares en California —hasta las 2 a.m.- podría ampliarse con una nueva ley.

La legislación ha sido propuesta por el senador Scott Wiener, demócrata por San Francisco, y defiende que las propias comunidades deberían ser la responsables de determinar hasta cuándo se puede servir alcohol en los locales de ocio.

El llamado Let Our Communities Adjust Late Night Act (que podría traducirse a algo así como el acta de “Dejad a Nuestras Comunidades Ajustar la Nocturnidad”) permitiría a los centros urbanos con una concentración importante de bares y otros locales de diversión nocturna vender bebidas espirituosas hasta las 4:00 a.m.

Las áreas con menor presencia de vida nocturna podrían conservar la actual hora límite, las 2 a.m.

En su perfil de Facebook Wiener escribió que la actual limitación, que se aplica por igual en todo el estado, no se ajusta a las necesidades de todos.

“La vida nocturna importa mucho, cultural y económicamente, y es hora de permitir mayor flexibilidad a las comunidades locales“, expresó.

Actualmente, en California los bares pueden permanecer abiertos hasta altas horas de la madrugada pero deben dejar de servir alcohol a partir de las 2:00 a.m. Esta limitación está en vigor desde 1935, de acuerdo a John Carr, funcionario de comunicación pública del Departamento de Control de Bebidas Alcohólicas.

Otras grandes ciudades de Estados Unidos como Nueva York, Chicago o Miami Beach sí permiten la venta de espirituosos hasta más entrada la noche.

La última persona que intentó flexibilizar los límites horarios a la venta de alcohol fue el predecesor de Wiener, el antiguo senador por San Francisco Mark Leno. La ley que este propuso en 2013 no consiguió el número de votos suficiente para salir del comité, recoge el Los Angeles Times.

Y según reporta el San Francisco Gate, quienes se opusieron entonces a la idea siguen sin estar convencidos a día de hoy. Michael Scippa, director de asuntos públicos de la organización sin ánimo de lucro Alcohol Justice, contó al periódico que su asociación jugó un importante papel en tumbar la ley de Leno y planea hacer lo mismo con la de Wiener.