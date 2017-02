El día que ‘Despierta América’ derribó los muros y unió a todos los presentadores

Mira todo lo que pasó en el histórico festejo de los 20 años de show matutino de Univision

Lágrimas, risas, diversión, tristezas, nostalgia pero sobre todo mucho amor y unión fue lo que se vivió en el histórico reencuentro de los presentadores originales y los actuales de ‘Despierta América’ en el marco de la celebración de los 20 años del programa que rompió con todo lo establecido hace dos décadas, y que nunca perdió su trono de ser primero en el rating.

La Vicepresidenta y productora ejecutiva de ‘Despierta América’, Luz María Doria tuvo el sueño: poder festejar los 20 años de este modo y se lo dijo a su jefe, el Vicepresidente de Univision Studios, Adrián Santucho, quien no solo confió en su idea, sino que llamó a los ejecutivos de la competencia, Telemundo, para que le prestara dos de sus talentos: Ana María Canseco y Raúl González. En un acto de madurez en el mercado hispano, ambos se pusieron de acuerdo y se logró lo antes nunca pensado.

De este modo comenzó a tomar forma la idea de no solo hacer historia, sino en un momento donde la unión entre los latinos debe fortalecerse, ‘Despierta América’ derribó los muros consiguiendo que, por primera vez en la televisión hispana se lograra este sueño de no tener rivalidades y unirse.

En la mañana del viernes Ana María Canseco, Raúl González -ambos con el permiso de Telemundo-, Giselle Blondet, Rafael José. Neida Sandoval y Fernando Aráu, regresaron para abrazar a los actuales presentadores, Karla Martínez, Alan Tacher, Ana Patricia Gámez, Francisca Lachapel y Satcha Pretto y conducir el show todos juntos.

También estuvieron de visita personajes entrañables con la querida e impertinente Doña Meche, Los Comparritos, D’Fer y D’Santi, El Tigre de Norte y el Chofer. Cada uno hicieron reír y llorar a las casi 50 personas que estaban en el estudio, detrás de cámara y que forman o formaron parte en algún momento del show.

Hubieron varios momentos emotivos, como cuando recordaron el lanzamiento del disco de Rafael José, el primer show de Raúl González, el casting de Karla Martínez, el día que se hizo ciudadana americana Ana María Canseco… Pero sin duda el más conmovedor fue la cajita que le entregaron a Giselle Blondet, y que contenía unas fotos que había prestado su fallecida mamá al programa y que habían quedado ahí.

“Es como tenerla viva de vuelta, ella está conmigo siempre, se manifiesta, y esta es una prueba más que hoy está aquí”, dijo Giselle quien no se pudo quedar hasta el final del festejo porque está haciendo la obra ‘Malas’ en Puerto Rico, y debía viajar.

ESTO DIJERON ALGUNOS DE LOS TALENTOS:

RAÚL GONZÁLEZ:

“Una experiencia maravillosa de emociones, entrar a Univision de nuevo fue impresionante, encontrarme con mis compañeros… Yo me fui por la puerta grande y sentí que entré por la misma. Estoy agradecidísimo con la invitación y con Telemundo que me dio la oportunidad de venir. Feliz de la vida… Cada momento desde las 7 de la mañana hasta que se acabó tuvo sus momentos especiales, no había visto a ‘Doña Meche’ desde hacía tres años, ni a los Comparritos, ni a el Tigre del Norte, no había visto a Albertico, fue maravillosos… Todo el mundo estaba en la misma energía”.

FERNANDO ARÁU:

“Muy contento, muy emocionado, lloré como cuatro veces. Estoy muy agradecido con esta invitación, con esta oportunidad, con este reencuentro donde vivimos tanto. Lo disfruté y estoy feliz”.

ANA MARÍA CANSECO:

“Es una bendición que en los lugares donde he trabajado he tenido compañeros maravillosos. Tengo un equipo hermoso en ‘Un Nuevo Día’, ahora yo tengo 14 años de historia con ‘Despierta América’, mi carrera internacional nació aquí, tenemos años que nos conocemos, estando aquí o allá el cariño de respeto es mutuo. Telemundo y Univision se pusieron de acuerdo y acordaron algo mágico, es parte de mi historia y de mi corazón… Por segunda vez hicimos historia, hace 20 años con un programa que no existía y ahora rompiendo esta barrera, hicimos historia el día de hoy”.

KARLA MARTÍNEZ:

“Nunca pensé que esto iba a ocurrir y qué padre que dos cadenas se unieran para darle oportunidad a los que iniciaron con este sueño… Yo llegué muchos años después y ya tenían formada una familia, sin embargo me abrieron su corazón, me trataron con cariño y respeto, de todos y cada uno ha aprendido algo distinto. En algún momento me tocará irme a mí, decir adiós y darle la oportunidad a chicas con nuevos sueños igual que yo. Esta es una gran señal que la televisión está cambiando, porque esta fue una celebración de amor. Hoy recordé momentos especiales, porque me recordó a la niña que entró con sueños, muchas veces me trataron mal, quise tirar la toalla, a veces dudé de los dones que Dios me había dado y me recordó que no hay que perder la fe… Sé que hoy hicimos historias porque creo que eso no va a volver ocurrir, quiero enseñarle a mis hijas dentro de 20 años las fotos y mostrarle que su mami formó parte de la historia de la televisión”.

RAFAEL JOSÉ:

“Llegué a Univision en 1991 en un programa que se llamaba ‘Hola América’, un día visité un estudio y pensé que ojalá algún día pudiera estar en uno. Pasaron los años y el primer día de ‘Despierta América’ cuando lo logré, llegué a mi casa me arrodillé y le di gracias a Dios que estaba haciendo algo importante, porque sabía que esto que nunca se había hecho e iba a ser algo grande. Además de darme la oportunidad de ser el primer animador negro que ha tenido la televisión hispana.. Conmigo no vieron colores, sino una persona con las características que tengo. Yo no puedo creer lo de hoy, creo que cuando llegue al hotel y me refresque caeré que hoy hicimos historia”.

NEIDA SANDOVAL:

“Me siento bendecida de ser parte de la historia de derribar muros, sobre todo en este año en el cual la comunidad hispana en Estados Unidos y en general está dividido por la política y por muchas situaciones que ha marcado más las diferencia. Lo que ha ocurrido en este reencuentro con los de Telemundo y Univision, nos hemos abrazado y mandar un mensaje bastante fuerte. Me siento bien contenta de haber visto a mis compañeros y amigos, no solo los presentadores también todos los que están fuera de cámara, ese fenómeno es único y lo hemos reafirmado”.

Las 5 horas que duró el show, en donde demostraron con más firmeza por qué llevan el nombre de ‘La casita más feliz de la televisión hispana’, se cerró con broche de oro y una canción que le dio significado a los que fueron estos 20 años de comunión entre los presentadores que están, que pasaron con el público, y entre ellos mismos. Acompañados de mariachis, Rafael José y Raúl González interpretaron, “Amigo”.

