Nace bebé muerto y lo meten por accidente a una lavadora

"Acepto que se haya muerto, pero no deberían entregarlo así", dijo la madre del menor

LIMA, Perú – El cuerpo de un bebé que había nacido muerto terminó desmembrado tras haber sido puesto por error en la lavadora de un hospital en la ciudad peruana de Arequipa, denunciaron los padres del recién nacido.

Según declararon en la emisora de radio RPP, el niño nació muerto a los siete meses de gestación y fue dejado sobre las sábanas de la cama del hospital.

Allí, el personal de limpieza recogió la ropa de cama sin percatarse de que el cuerpo se encontraba aún allí y fueron llevadas directamente a la lavandería e introducidas en una de las máquinas, donde finalmente fue hallado.

“Dije que quería ver a mi hijo, pero me dijeron que vaya a hacer los papeleos y me dijo que no estaba en cama, me dijeron que hubo un percance (…) quería al menos llevármelo para darle sepultura“, dijo el padre.

Por su parte, la madre del menor aceptó la muerte de su hijo, sin embargo, no aceptó que haya sido entregado en partes. “Acepto que se haya muerto, pero no deberían entregarlo así”, declaró.

El gerente regional de salud de Arequipa, Gustavo Rondón, confirmó los hechos e indicó que las autoridades han iniciado las investigaciones para lograr “las sanciones correspondientes”.