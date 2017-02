Protestan en LA contra las redadas y las órdenes migratorias de Trump

Miles de manifestantes exigen que Los Ángeles sea declarada ‘Santuario para todos’

A casi un mes de que Donald Trump asumiera la presidencia de Estados Unidos, olas de protestas en contra de su administración se han intensificado en toda la nación y este sábado en Los Ángeles, miles de personas manifestaron repudio a sus políticas contra los inmigrantes.

En Pershing Square, desde donde la gente marchó hacia las escalinatas de la alcaldía, estaba Jonathan Pérez —un afrocolombiano de Medellín y uno de los organizadores de la marcha.

El joven dijo que el enfoque de las redadas de las últimas semanas en contra de la comunidad inmigrante y las órdenes ejecutivas de Trump para construir un muro en la frontera con México “solamente le da más poder a las políticas que ponen en riesgo a la comunidad”.

“Es urgente que la ciudad de Los Ángeles haga efectiva la declaración de Ciudad Santuario por su significado”, dijo Pérez. “La lucha de los afroamericanos, los inmigrantes y la comunidad transgénero [LGBT] está interconectada y este presidente debe liberar al pueblo del miedo, del racismo y cerrar los centros de detención en las prisiones”.

A lo largo de las céntricas calles de Los Ángeles, los más de 3,000 manifestantes aseguraron que es claro que la administración Trump está tratando de asustar a los inmigrantes para que sacrifiquen sus derechos.

“Trump está usando el miedo como un arma para dividirnos”, expresó Pablo Alvarado, director de la Red Nacional de Jornaleros (NDLON).

“Nuestra respuesta debe ser demostrar nuestro valor y nuestra unidad. Es por eso que participamos en esta marcha, para para demostrar que Los Ángeles debe ser un lugar seguro para todos y todos tenemos la obligación de crear un santuario frente al odio”.

Al borde de las lágrimas, Lizette Bastida, de 27 años de edad, diseñadora gráfica nacida en Los Ángeles e hija de padres mexicanos, dijo que se unió a la manifestación “porque sin las protestas los negros no hubieran sido libres, las mujeres no hubieran logrado el derecho al voto y los grupos LGBT no tendrían derechos en este país”.

La semana pasada, agentes del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) efectuaron redadas en seis estados y arrestaron a casi 700 individuos para deportarlos.

Según las autoridades, el 75% de los detenidos eran personas implicadas con algún delito, sentenciados por homicidio o agresión sexual agravada.

Por su parte, el Secretario del Departamento de Seguridad Interna John Kelly, dijo que un total de 161 personas de 13 países fueron arrestados en la zona metropolitana de Los Ángeles, y —a excepción de unos 10— el resto eran convictos de algún crimen. Más de un centenar de los detenidos eran de origen mexicano.

En Carolina del Norte, Carolina del Sur y Georgia fueron arrestados 190 inmigrantes, de los cuales, supuestamente 127 tenían antecedentes penales. Otras detenciones se realizaron en Chicago, Nueva York y Texas.

“Si el presidente no respeta nuestra existencia, que espere nuestra resistencia”, fue el grito de batalla de Heidi West, quien llegó desde San Diego junto con su hermana y una amiga.

“Después de la marcha de mujeres, todos debemos de estar en solidaridad con nuestros hermanos inmigrantes, pero creo que las vidas y los derechos de todos están en peligro. Y si Trump no renuncia, nosotros lo vamos a destituir”, agregó.

En la esquina de las calles Spring y 1st, un grupo minoritario de simpatizantes del magnate tuvieron que ser protegidos por una docena de agentes del Departamento de Policía de Los Ángeles, cuando fueron increpados por los marchistas.

En contra

Un hombre latino, identificado como Raymond Herrera, dijo que “todos los extranjeros ilegales de México y de China deben irse a sus países”.

“Yo soy angloamericano y hablo inglés”, dijo. “Ellos ni siquiera quieren aprender”.

Otro hombre, identificado solo como Arthur, vestido con un sombrero rojo con el lema de “Make América Great Again” [Haz América Grande Otra Vez] expuso: “Ya estoy harto de estos desfiles salvajes… Trump está poniendo por delante a Estados Unidos”.

Mercedes Zazueta, estudiante de Trabajo Social y oriunda de Sinaloa, México, descalificó los comentario de estas personas. “De alguna forma todos somos inmigrantes en este país”.

Los organizadores anunciaron que al “Día sin Inmigrante” del pasado jueves y a la marcha son apenas el preludio del paro nacional que han convocado para el 1 próximo de mayo.