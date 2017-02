Esquina migratoria: emigrar por medio de esposo ciudadano y Visa U

Estoy casada con un ciudadano que desde niño se fue de Estados Unidos y nunca ha hecho declaración de impuestos. Quiero emigrar a Estados Unidos por medio de mi esposo, pero ya que no tengo ni familiares ni amigos que sirvan de patrocinadores; ¿Podría demostrar el requisito de ingreso y que no seré carga publica con mis propios ahorros? ¿Obligatoriamente tiene él que ser ciudadano estadounidense?

Sí, es posible demostrar la suficiencia económica requerida por inmigración utilizando tus propios ahorros. Sin embargo, la cantidad requerida por Inmigración tendrá que ser por lo menos tres veces el ingreso mínimo requerido de acuerdo al número de personas del núcleo familiar. Por ejemplo, para una familia de dos personas, el ingreso mínimo en este momento es de $20,025 dólares. Entonces el total de tus ahorros tiene que ser como mínimo $60,075. Además, aunque utilices tus propios ahorros, es obligatorio que tu esposo firme la declaración de sostenimiento; la obligación de él no se puede eliminar. Es necesario demostrar que él tiene domicilio en Estados Unidos, o que está regresando a residir en el país, para que Inmigración acepte esa declaración.

Fui testigo en un asesinato en 1996 y testifiqué en la corte. La persona fue declarada culpable y fue enviado a la cárcel por cadena perpetua ¿Puedo calificar para la Visa U?

Ser testigo a un crimen y asistir en el proceso judicial no es suficiente para calificar para la Visa U. También es necesario demostrar que tu fuiste una víctima directa del crimen o que, por ser espectador, experimentaste sufrimiento físico o mental significativo como resultado del crimen.

Tus posibilidades de calificar dependen de los hechos específicos, así que te recomiendo una consulta con un experto en esa área de derecho migratorio. Existen varias organizaciones sin fines de lucro que ayudan con la Visa U. Puedes usar el directorio de la Red de Defensores de Inmigración (“IAN” por sus siglas en ingles) para identificar a un proveedor de servicios legales sin fines de lucro: http://www.immigrationadvocates.org/nonprofit/legaldirectory/

Advertencia

Estas respuestas no se deben tomar como una asesoría legal para ningún individuo, caso o situación particular. La situación expuesta en una pregunta no revela todo el historial migratorio de una persona. Debido a la complejidad de la ley migratoria, se recomienda consultar con un abogado de inmigración o representante acreditado por el gobierno federal para recibir asesoría legal individualizada antes de comenzar cualquier trámite migratorio.