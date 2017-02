Negocios del Este de Los Ángeles se ven afectados en ventas

Propietarios lo largo del bulevar Whittier señalan a las políticas migratorias de la Administración Trump o la falta de ayuda del gobierno local como posibles causas

El martes por la mañana Margarita salió de su casa con un poco de temor pero por necesidad; su hija Génesis de 3 años necesitaba zapatos. Al salir de la zapatería localizada sobre el bulevar Whittier en el Este de Los Ángeles, la madre de cuatro hijos dijo que no habían salido de su casa desde el sábado porque les dijeron que hubo una redada sobre el bulevar Whittier, cerca del corredor de negocios, el sábado por la tarde.

“Dicen que a dos de una troca de tacos se los llevaron y sabemos que sí fue cierto porque son conocidos de unos amigos”, explicó.

Carmen, la encargada de la zapatería dijo que las ventas desde el principio de año han estado “muy, muy mal”.

“Este año esta mucho peor que el anterior”, explicó la vendedora de zapatos, quien no dio su apellido.

A una cuadra de distancia, Moisés Ávila, de America Travel Agency esperaba a que llegara su primer cliente mientras veía la televisión. El supervisor de la agencia de viajes que ha estado en la misma localidad por más de 10 años dijo que aunque no lo puede asegurar todo indica que sus clientes tienen miedo a viajar debido a las medidas de seguridad de viajeros que impuso la administración Trump a finales de enero.

“Aquí la gente nos llama y nos pregunta ‘¿Oye como está en el aeropuerto?’ o nos dicen ‘No voy a viajar esta vez porque tengo miedo que no me van a dejar entrar’”, explicó Ávila.

Con el temor a flor de piel, ni las ofertas tentadoras de los viajes a precios de remate, convencen a los viajeros para comprar un vuelo. “Antes cuando nos llegaban las ofertas les llamábamos a unos 10 clientes para avisarles y al menos ocho compraban el boleto. Ahora les llamé y ninguno compró”, explicó.

La falta de interés por comprar boletos ha causado que la agencia de viajes bajara sus ventas hasta en un 60%, según Ávila.

“Ahorita usualmente es cuando la gente debería estar comprando los viajes para semana santa. Mi oficina ya tuviera que estar con gente esperando”, dijo Ávila señalando las sillas vacías.

Hace poco tiempo, incluso, una de sus clientas quien ya compró su boleto de viaje llamó a la agencia para decir que lo quería cancelar porque en el consulado mexicano le aconsejó que no viajara, explicó Ávila.

Él le recomendó que no lo cancelara y espere a ver qué es lo que pasa en los próximos meses.

El supervisor de la agencia de viajes dijo que las órdenes de revisión en los aeropuertos siempre han existido, pero las personas no se informan y es cuando llegan las confusiones. “Lo digo porque los clientes me lo dicen que les salió un DUI [reporte por conducir ebrio] , un child support [manutención] o que no se presentó a corte y los detienen por ocho o diez horas”, explicó.

No es la culpa de Trump

Sobre el bulevar Whittier, el dueño de una casa de empeño y joyería dijo que la baja de ventas no es por el temor a las ordenes ejecutivas de Trump sino por la falta de interés del gobierno local por crear un bulevar de negocios más atractivo.

“Aquí deben traer más atención, más negocios anclas que atraigan a las personas”, dijo Tony DeMarco, quien también es presidente de la asociación de negocios del bulevar Whittier. “Quienes viven aquí se van a comprar a otras ciudades”.

DeMarco dijo que hay aproximadamente 240 negocios que corren a lo largo del histórico bulevar Whittier pero también hay muchos negocios ilícitos que no son revisados. “Yo tengo mi licencia y todos mis documentos en orden pero muchos no los tienen”, aseveró.

DeMarco dijo que el Este de Los Ángeles no incorporado—con alrededor de 140 mil residentes—podría ser una ciudad sola, la cual podría tener más atención si tuviera su propio ayuntamiento y por ende más visibilidad atractiva y ventas.