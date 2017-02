Andrea Legarreta revela cómo sigue su estado de salud por su enfermedad

La conductora dio algunos detalles del tratamiento que está siguiendo para controlar el mal que padece

Estas últimas semanas han sido complicadas para la conductora Andrea Legarreta, debido a que le fue diagnosticada la enfermedad Púrpura, y aunque ya se presentó a trabajar, Legarreta aún está en tratamiento.

Durante una alfombra roja, Andrea fue cuestionada sobre dicho padecimiento, revelando que cada lunes se hace estudios de sangre para determinar el tratamiento que debe seguir, derivado del estado de plaquetas que presente:

“Estoy muy bien, ayer me sacaron sangre, los niveles son muy buenos. Lo ideal es llegar a producir los niveles que ellos buscan en la sangre sin tomar medicamento. Ahorita ya me disminuyeron al 50 por ciento (el medicamento), cosa que es muy buena, porque adaptarme a él no ha sido muy fácil, me genera debilidad, cansancio y sed”, dijo.

Hasta ahora no hay fecha límite para terminar este tratamiento:

“Todos pensamos y esperamos que no vaya a ser algo crónico y permanente”, agregó.

“El (mal) púrpura es difícil de encontrarlo, es un caso en cada mil aproximadamente; es difícil saberlo hasta que llega un evento (como el mío); con los niños lo notan en moretones, yo ahorita he usado mucha ropa larga porque sí tengo varios”, finalizó.

POR: Nitzia Peña