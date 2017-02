Fotos: Blac Chyna consiente a sus seguidores posando con poca ropa

La exstriper presumió que ha logrado su meta de bajar de peso, luego del embarazo de su hija Dream

Blac Chyna posó muy sexy en su cama, desnuda, envuelta en sábanas blancas.

La celebridad de televisión consintió así, con dos candentes fotos, a sus más de 11.5 millones de seguidores en Instagram.

La exstriper presumió que ha logrado su meta de bajar de peso, luego del embarazo de su hija Dream, con Rob Kardashian.

Angela Una publicación compartida de Blac Chyna (@blacchyna) el 22 de Feb de 2017 a la(s) 11:26 PST

Simplicity Una publicación compartida de Blac Chyna (@blacchyna) el 22 de Feb de 2017 a la(s) 8:18 PST

Recientemente la pareja, que aparece en el reality show Keeping Up With the Kardashians, ha tenido problemas en su relación, al punto que una fuente informó a la revista People que ya se encuentran separados y que han cancelado sus planes de boda para este año.

Rob y Blac Chyna iniciaron su relación en enero del 2016 y, en abril, se comprometieron.

La relación causó polémica entre las hermanas de Kardashian ya que Chyna es expareja del rapero Tyga, con quien sale ahora Kylie Jenner.

Además, las Kardashian alegan que Angela Renée White, nombre real de Chyna, pretendía casarse con el hermano de éstas sólo por interés.