Gil Cedillo: “Ya somos una ciudad Santuario en Los Ángeles”

Reconoce que falta una declaración oficial del Concejo pero trabajan en eso para hacerlo lo más pronto posible

El concejal Gil Cedillo, en campaña para reelegirse por cinco años y medio más en el escaño que ocupa en el Concejo de Los Ángeles por el distrito 1 que abarca el noreste de la ciudad, dijo que aunque no hay una declaración oficial, Los Ángeles ya es una “ciudad santuario”.

“Nosotros protegemos a cada inmigrante. Acabamos de disponer de 2 millones de dólares para darles asistencia legal; y estamos trabajando con México para conseguir fondos y pagarles el trámite de ciudadanía a quienes puedan hacerse ya ciudadanos y no tengan los recursos”, dijo Cedillo a los miembros de la Junta Editorial de La Opinión.

Enfatizó que, además, recién aprobaron que no se aplique cargos por delitos menores a los vendedores ambulantes, gran parte de ellos inmigrantes sin papeles.

“El Departamento de Policía de Los Ángeles no coopera con elementos del Servicio de Migración y Aduanas”, indicó.

Cedillo fue nombrado presidente del Comité de Asuntos para los Inmigrantes, creado por el presidente del Concejo de Los Ángeles, Herb Wesson, a partir del triunfo de Donald Trump como presidente de Estados Unidos.

“Hemos pedido al analista de la Ciudad que nos ayude a definir el término Santuario y cómo aplicarlo a la Ciudad de Los Ángeles para poder hacer una propuesta oficial de declaratoria”, sostuvo.

Confiado en que Trump no puede hacer nada

Cuestionado sobre la probabilidad de que el presidente Trump haga realidad su promesa electoral de cortar fondos federales a las ciudades Santuario, dijo que personalmente tiene confianza de que no lo pueda hacer. “No es un rey, ni un emperador. No creo que pueda tomar el dinero federal que le pertenece a California. Tiene limitaciones constitucionales y para eso están las cortes”, dijo.

Cedillo, quien por casi 20 años luchó en Sacramento para que se aprobara la ley AB60 que da licencias de manejo a los indocumentados, y fue de los pocos políticos demócratas de California que apoyó a Bernie Sanders en las primarias, tiene como opositor a Joe Bray-Ali, un activista probicicletas y propietario del negocio de venta de bicicletas, Flying Pigeon.

Ali recibió el respaldo del periódico Los Angeles Times. “No me sorprende. Los Angeles Times no me ha apoyado en ninguna elección. Dicen que he tomado dinero de los constructors, pero mi trayectoria habla por sí sola. No hay evidencia alguna de que haya puesto los intereses de los constructores por encima de los de los inquilinos”, remarcó.

“Mi contrincante no tiene el temperamento para ser concejal, ni tiene un récord de hacer cosas por la comunidad. Es el caso clásico de alguien que se muda a un barrio solo para competir por un cargo público”, expuso.

El Distrito 1 abarca comunidades incluyendo Glassell Park, Cypress Park, Highland Park, Mount Washington, Elysian Park, Echo Park, Westlake, Angelino Heights, Chinatown, Lincoln Heights, Montecito Heights y Pico Union.

De ser elegido nuevamente para el cargo, Cedillo dijo que sus prioridades serán: la protección de los inmigrantes, vivienda accesible, desamparados y más espacios verdes.