Surgen memes de Felipe Calderón porque Cuba le negó la entrada

El exmandatario mexicano acudiría a un acto en honor al fallecido disidente cubano Oswaldo Payá

El gobierno cubano negó, el martes, la entrada al expresidente mexicano Felipe Calderón, que acudiría a un evento en honor al fallecido disidente cubano Oswaldo Payá-

Calderón denunció que las autoridades migratorias cubanas le prohibieron su ingreso a la isla, donde pretendía viajar a un homenaje al disidente Oswaldo Payá (1952-2012).

El ex mandatario mexicano publicó en su cuenta de Twitter el mensaje que le transmitió la línea aérea Aeroméxico: “Nos informa Inmigración de Cuba que pasajero FCH no está autorizado para entrar a Cuba y solicita que no sea documentado en vuelo AM451”.

En otro mensaje dirigido a Rosa María Payá, el exmandatario (2006-2012) informó a la hija del disidente que “lamentablemente” no podrá acudir al homenaje.

“Anhelo y me comprometo a luchar para que un día todos los latinoamericanos podamos vivir en libertad, justicia y democracia”, escribió Calderón, el primer exmandatario mexicano al que Cuba le niega el ingreso.

También hoy la exministra chilena de Educación Mariana Aylwin denunció que el Gobierno cubano le prohibió la entrada al país.

Estaba previsto que Aylwin recibiera este miércoles un premio concedido de forma póstuma a su padre, el expresidente Patricio Aylwin, por la fundación que preside Rosa María Payá.

Asimismo, Calderón expresó su agradecimiento a Aeroméxico “por sus atenciones y ayuda”. “Sé que no es culpa de ustedes”, remarcó.

Oswaldo Payá falleció en julio de 2012 junto al también disidente cubano Harold Cepero, tras impactar contra un árbol el vehículo en el que viajaban y que conducía Ángel Carromero, dirigente de las juventudes del Partido Popular de España.

