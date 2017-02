Tres eventos donde puedes ser parte de los Oscar

Conoce más de cerca a algunos de los nominados y miembros de la Academia

La entrega de los premios de la Academia será este domingo, así que para estas fechas las calles de Hollywood y sus alrededores ya parecen una verbena, especialmente las que rodean el Dolby Theatre –sede de la entrega de los galardones–, donde ya está cerrado el paso y colocada la impecable alfombra roja por la que desfilarán luminarias de cine procedentes de todas partes del mundo.

Entre los eventos que organiza cada año la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas –la institución que entrega la estatuilla–, para dar a conocer a los candidatos, así como sus obras, está la Semana del Oscar, que incluye una serie de eventos públicos.

Y aunque para estas fechas los boletos están agotados, existe la posibilidad de asistir a estos foros si es que alguno de los que compraron entrada cancela en el último momento.

Los interesados solo tienen que hacer fila unos momentos previos al comienzo de los eventos y cruzar los dedos para que les toque la suerte de entrar. Estos son los detalles de los tres foros que se efectuarán durante el resto de la semana.

Oscar Week: Animated Features (Jueves 23, 7:30 p.m.)

Pete Docter y Jonas Rivera, ganadores el año pasado por la cinta “Inside Out”, serán los anfitriones de este evento anual que reunirá a los nominados en la categoría de Mejor Película de Animación. Se mostrarán clips de cada cinta, seguidos de una conversación con cada uno de los grupos postulados al Oscar. Las cintas que compiten en esta ocasión son “Kubo and the Two Strings”, “Moana”, “My Life as a Zucchini”, “The Red Turtle” y “Zootopia”.

La fila para quienes no tiene boleto comienza a las 5:30 p.m.

Oscar Week: Foreign Language Film (sábado 25, 10 a.m.)

Mark Johnson, presidente de la Academia, lidera esta conversación que marca el 60 aniversario del premio a la Mejor Película de Habla no Inglesa. Este año participan cintas de Australia (“Tanna”), Dinamarca (“Land of Mine”), Alemania (“Toni Erdmann”), Iran (“The Salesman”) y Suecia (“A Man Called Ove”). Luego de la proyección de clips de cada película, Johnson, también productor de “Rain Man”, moderará la charla con cada uno de los directores nominados.

La fila para quienes no tienen boleto comienza a las 8 a.m.

Oscar Week: Makeup and Hairstyling Symposium (Sábado, 3 p.m.)

Kathryn L. Blondell, Lois Burwell y Leonard Engelman, miembros de la Academia, estarán a cargo de esta conversación que incluye la participación de los nominados en la categoría de Mejor Maquillaje y Peinado. Los aristas detrás de “A Man Called Ove”, “Star Trek Beyond” y “Suicide Squad”, hablarán de su trabajo en estos tres filmes y presentarán fotografías y modelos para demostrar la forma en que crean sus obras.

La fila para quienes no tienen boleto comienza a la 1 p.m.

Dónde: Los tres eventos se efectuarán en el Samuel Goldwyn Theater, 8949 Wilshire Blvd., Beverly Hills. Detalles en http://www.oscars.org.