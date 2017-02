Adónde ir y qué hacer en el Área de la Bahía

Sábado 25 de febrero

Cirque du Soleil: LUZIA

La compañía Cirque du Soleil estrena su nueva producción en la Área de la Bahía: ‘Luzia, Así Soñamos México’. Luzia es un espectáculo inspirado en la riqueza de la cultura mexicana, en la naturaleza de la lluvia y la luz y en el viaje migratorio anual de la mariposa monarca. El show se presentará en San José hasta el 19 de marzo. Boletos y más en: www.cirquedusoleil.com

Exhibición de abejas

Aprende cómo las abejas impactan nuestro mundo en la nueva exposición ‘Bees: Tiny Insect, Big Impact’ en el Museo de California de Oakland. Es una oportunidad de aprendizaje y diversión para toda la familia. La exhibición estará hasta el mes de junio de 2017 en el museo localizado en el 1000 Oak St. Oakland. www.museumca.org/exhibit/bees

Más Flamenco

El Centro Cultural La Peña, en Berkeley, invita al Festival de Flamenco del Área de la Bahía, con su evento Gitanería de Jerez. Se presenta Pepe del Morao, guitarrista de Jerez de la Frontera en España, y la bailarina de flamenco Laksmi ‘La Chimi’, entre otros. El sábado 25 de febrero a las 8 pm, en el 3105 Shattuck Ave. www.lapena.org

Aladdin

La Asociación de Teatro Infantil de San Francisco invita a disfrutar de su obra ‘Aladdin and His Wonderful Magical Lamp’. Esta adaptación de ‘Aladino y su lámpara maravillosa’ cuenta la historia de un muchacho pobre que con la ayuda de tres genios, un dragón, un mono y su familia se la ingenia para engañar a un malvado y poderoso mago y ganar la mano de la princesa en matrimonio. La obra está llena de personajes divertidos, animales y música que divertirá a toda la familia. El show será el 25 de febrero y 11 de marzo en el Palace of Fine Arts, 3301 Lyon St. Boletos y horarios en: www.ctasf.org

Domingo 26 de febrero

Mezcal

El evento anual ‘La ruta del mezcal’ regresa a la Plaza del Agave en el restaurante Tres Tequila Lounge en San Francisco. Los mezcales artesanales más innovadores del mercado estarán presentes y sus representantes explicarán el proceso de elaboración y darán a probar su producto. El evento será el domingo 26 de febrero de 3 pm a 6 pm en 130 Townsend St. Boletos e información en: www.facebook.com/tressf

Martes 28 de febrero

Mardi Gras

Conoce a la comunidad de La Misión y haz nuevos amigos en el evento anual Carnaval San Francisco Fat Tuesday Mardi Gras, en cuatro lugares de área. Habrá tambores y bailarines de samba en vivo a través de la fiesta, salsa, soca, cumbia, y rumba también. La fiesta será el martes 28 de febrero en Balançoire (2565 Mission St), Make Out Room (3225 22nd St), Latin American Club (3286 22nd St) y Bissap Baobab (3372 19th St.). www.carnavalsanfrancisco.org

Viernes 3 de marzo

Maíz

El centro cultural La Peña en Berkeley será anfitrión de una proyección especial del documental ‘Sunú’ y de su directora Teresa Camou. ‘Sunú’ ha sido aclamado por la crítica por su tratamiento del cultivo del maíz hoy en México. El filme se exhibirá, con una sesión de preguntas y respuestas con la directora, el viernes 3 de marzo a las 7 pm en 3105 Shattuck Ave. www.lapena.org

Sábado 4 de marzo

Alexis & Fido

El dúo de reggaeton Alexis & Fido, nominado para el Latin Grammy, se presentará en San Francisco el sábado 4 de marzo a las 9 pm en Roccapulco, 3140 Mission St. www.AlexisyFidoSF.com

Frankie Negrón

El club de baile Calle 11 presenta en vivo al salsero puertorriqueño Frankie Negrón en una noche llena de música y baile. El concierto será el sábado 4 de marzo, las puertas abren a las 9 pm en 1501 Folsom St. www.Calle11SF.com

Comedia de Franco Escamilla

El comediante y monologuista mexicano Franco Escamilla llega San José en su ‘Gira Mundial 2017’. Su stand up show será el sábado 4 de marzo a las 8 pm en el San Jose Civic, 135 W San Carlos St. www.francoescamillaoficial.com

Viernes 10 de marzo

Los Caligaris

Desde Córdoba, Argentina, llegan Los Caligaris, grupo que mezcla rock, cuarteto, reggae y ska en el escenario. El conjunto se presentará el viernes 10 de marzo, las puertas se abren a las 9:30 pm en Evolution Night Club, 1131 N Lawrence Expy en Sunnyvale. Para mayores de 21. www.ticketon.com

Domingo 14 de mayo

Comedia en la Bahía

Adrián Uribe y Omar Chaparro, los famosos comediantes mexicanos, regresan al Área de la Bahía con su divertido espectáculo ‘Imparables, El Show’, esta vez a la ciudad de San Francisco. Es una función llena de risas imparables. Se presentarán el domingo 14 de mayo a las 8 pm en The Masonic, en el 1111 California St. www.sfmasonic.com