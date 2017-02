Agenda de Eventos: Lo que no te puedes perder esta semana en LA

Una ayuda para que te diviertas este fin de semana

Jueves 23

Conversación bilingüe

Las escritoras Valeria Luiselli y Guadalupe Nettel, dos de las voces líderes de la literatura mexicana contemporánea, participarán en el programa Aloud, que se efectuará en el Mark Taper Auditorium de la Biblioteca Central de Los Ángeles (630 W. 5th St., Los Angeles). La conversación, que lleva el título de “Encarnación excéntrica: hechos y embustes”, será moderada por la traductora Magdalena Edwards, y abordará los temas de los más recientes libros de las autoras. A las 7:30 p.m. Informes (213) 228-7500 y http://www.lfla.org. La charla será en inglés y en español.

Musical de Peter Pan

“Finding Neverland” es un musical basado en el libro de James Graham, con música de Gary Balow y Eliot Kennedy, y cuenta la historia de uno de los personajes infantiles más entrañables, Peter Pan. El guionista J.M. Barrie tiene problemas para encontrar la inspiración de nuevo hasta que conoce a una hermosa viuda y a los cuatro hijos de esta. Es cuando escribe la obra que deja maravillados a los amantes del teatro de Londres. Funciones todos los días excepto los lunes; los horarios varían. Termina el 12 de marzo. Boletos $35 a $100. Informes http://www.hollywoodpantages.com y (323) 468-1770.

Viernes 24

Baile con Ricardo Lemvo

Los viernes de baile en el restaurante El Floridita (1253 Vine St., Los Angeles) presentan a Ricardo Lemvo y Makina Loca, que tocarán en vivo los temas del más reciente disco del intérprete africano afincado desde hace muchos años en Los Ángeles. La banda tocará también temas clásicos de ritmo sabrosones para bailar toda la noche. A partir de las 8 p.m. Entrada $15. Gratis con el consumo de la cena en el restaurante. Informes (323) 871-8612 y www.elfloridita.com.

Sábado 25

Todo sobre el piano

En el programa Toyota Symphonies for Youth: the Art of the Piano, que se presenta en el Walt Disney Concert Hall (111 S. Grand Ave., Los Angeles) el sábado y domingo, los niños de todas la edades aprenderán interesantes detalles sobre el piano, desde quién lo inventó hasta varios de los grandes autores que escribieron obras para este instrumento. Con la participación de la Los Angeles Philharmonic. 11 a.m. Boletos $26. Informes www.laphil.com. (323) 850-2000.

‘Salome’ en Los Ángeles

Patricia Racette es la protagonista de “Salome”, la obra que estrena este fin de semana la LA Opera en el Dorothy Chandler Pavilion (135 N. Grand Ave., Los Angeles). La puesta en escena es una adaptación de la escandalosa obra de Oscar Wilde, en la que la princesa Salome se enamora del prisionero de su padre, Juan el Bautista, y no descansará hasta que sea suyo, a cualquier costo. Se presenta los jueves y domingos hasta el 19 de marzo; los horarios varían. Boletos de $29 a $299. Informes (213) 972-8001 y http://www.laopera.org.

Matiné con ‘Batman’

La fiesta de “The Lego Batman Movie” continúa a varios días de su estreno en los Cinemark Theatres (12827 Victory Blvd, North Hollywood), donde se ofrecerá una función especial en la que algunos de los creadores de la cinta hablarán sobre su papel en la producción luego de la proyección de la cinta animada. A las 10 a.m. Boletos $7.25. Informes (818) 508-1943 y www.cinemark.com.

Tributo a dos grandes

Los legendarios artistas Maná y Morrissey recibirán un tributo con bandas en vivo que interpretarán los temas más reconocidos de estos intérpretes. Esto será en el salón principal del Sage Restaurant and Lounge (6511 Greenleaf Ave., Whittier). Los grupos comienzan a tocar a partir de las 11 p.m., pero antes los DJs tocarán música en español de la década de los 80. Puertas abren a las 9 p.m. Boletos de $5 a $15. Informes (562) 325-0049 y www.sagewhittier.com.

Tributo a México

El Carnaval de Morelos, que se realizará en el Warner Grand Theatre (478 W. 6th St., San Pedro) presentará el trabajo de esta región mexicana, un acontecimiento poco común puesto que rara vez se muestra la obra de este lugar al centro sur de México. Habrá bailables, de los estados de Michoacán, Tamaulipas, Veracruz, Guerrero, Sinaloa, Tabasco y Jalisco, así como más de 40 danzantes que portarán vistosos trajes que reflejan las distintas tradiciones de la cultura mexicana. A partir de las 7:30 p.m. Gratis para los residentes del área; $30 para no residentes. Informes (310) 833-4813 y http://www.gradvision.org.

Música del mundo

The Nile Project es un conjunto de doce músicos procedentes de siete naciones que tienen en común la vecindad con el Río Nilo, y con su música exploran la importancia de los caminos del agua, un tema tan relevante para California como para África. El concierto se efectuará en el Valley Performing Arts Center (18111 Nordhoff St., Northridge). 7 p.m. Boletos de $28 a $58. Informes (818) 677-8800 y www.valleyperformingartscenter.org.

Domingo 26

Conversación musical

El DJ de 89.9 FM KCRW, Anthony Valadez, tendrá una conversación en persona con Reggie Watts, destacado músico, comediante, compositor y multitalentoso performer, en el Mark Taper Auditorium (630 W. 5th St., Los Angeles) de la Biblioteca Central de Los Ángeles. El evento será de 2 a 3 p.m. Entrada libre. Informes (213) 228-7500 y http://www.lfla.org.