La Víbora: El Chicharito, de santurrón a ponedor de cuernos

A nuestra serpiente venenosa columnista del espectáculo no se le escapa nadie

Ya va saliendo el peine sobre lo que pasó entre el Chicharito y su ex, Lucía Villalón, y lo sabemos por ella, porque él ni “pío” ha dicho. ¿Será porque tiene cola que le pisen?

El caso es que desde mi venenoso punto de vista, al futbolista tapatío se le acabó el amor por la periodista española. Las razones solo él las sabe, lo que sí es que se comportó como un patán con la que también fue su prometida. Ella cuenta que estuvo muy enferma en el hospital debido a un padecimiento en los pulmones, y que el hombrecito solo llegó a medio saludarla, cuando, como se esperaría, el amor de tu vida debería estar día y noche al pie del cañón.

Es ahí cuando Lucía comenzó a sospechar que algo pasaba. Y no se equivocó. Poco después del rompimiento, aparecieron unas fotos tomadas en París en las que se veía al Chicharito muy melosito con la actriz mexicana Camila Sodi, expareja del también actor Diego Luna, con quien tiene dos hijos (¿qué les parece el mazacote?).

Yo lo que digo, ¿por qué el hombrecito no fue claro y le dijo a Lucía que ya no quería nada con ella? ¿No hubiera sido más fácil y menos doloroso para la parte que todavía seguía enamorada? Ah, no, pero para pronto el Chícharo corrió con la Sodi, a quien, según dicen, ya le había echado el ojo, y cuando esta todavía era pareja de Diego Luna, así como lo leen, comadres. Es decir, el que alguna vez fuera el futbolista más santurrón de las ligas europeas, ahora es todo un Casanova.

Lo bueno es que Lucía es muy guapa y no le costará encontrarse a un chico bueno pronto. El único consejo que yo como Víbora le podría dar es que se lo escoja ya madurito y con más sesos que el Chícharo, que por lo que se ve, le faltan, y muchos.

En otras cosas, estoy espantada, aunque todavía no sea Halloween. ¿Ya vieron las fotos que andan circulando por ahí de Luis Miguel? Bueno, con decirles que estoy casi segura que está yendo con el mismo cirujano que Cirugía Méndez. Y no solo eso: yo creo que también se operó el cerebro porque anda muy querendón con sus fans, con quienes se tomó fotos y toda la cosa.

Luis Miguel anda de lo más agradable con sus fans./Instagram

De seguro El Sol quiere ir haciendo puntos para ahora que regrese a los escenarios dentro de unos meses. Y miren que necesita urgentemente un cambio de actitud, porque su vida artística en los últimos años ha sido un desastre.

Por más que ha querido justificar sus errores y fallas en cuanto al cumplimiento de contratos, ya nada lo ayuda y nadie le cree sus cuentos chinos. Además de que sus shows son un remedo de lo que alguna vez fueron.

Ojalá que además de cirugías y clases de yoga, el artista se haya hecho una limpia, porque por lo que se ha visto, no será tan fácil que levante su ya maltrecha carrera, ¿no creen?