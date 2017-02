Mira el tierno mensaje de Jennifer López a sus mellizos por su cumpleaños

La estrella de la música ha dedicado a sus retoños una conmovedora carta en sus redes sociales

La cantante Jennifer López ha demostrado una vez más que, de todos los planos que conforman su polifacética personalidad, a la que otorga prioridad absoluta es a su faceta de madre de los pequeños Max y Emme (9), como se desprende del entrañable mensaje que ha publicado en sus redes sociales para conmemorar su noveno cumpleaños y, de la misma forma, para hacerles saber que el profundo amor que les profesa es inconmensurable.

“Emme y Maximilian… No puedo creer que hayan pasado ya nueve años desde que Dios me brindó las dos grandes bendiciones de mi vida. Me envió a mis bebés, a mis mellizos, a los amores de mi vida en la forma de dos pequeños seres humanos. Desde el mismo momento en que los tuve, sentí el vínculo que me une a ustedes y me convertí en una persona más protectora, abrumada por la emoción, y también me sentí la mujer más afortunada del mundo”, reza parte del mensaje que publicó en su perfil de Instagram.

“Estoy orgullosa de ustedes desde el primer momento de cada día. Son dos luces brillantes que hacen del mundo un lugar mucho mejor y más hermoso, no solo para mí sino también para aquellos que tienen la suerte de conoceros. Todos los días doy gracias a Dios por haberme hecho su madre, y la palabra ‘amor’ no puede contener todo lo que alberga mi corazón y mi alma. Feliz cumpleaños, mis pequeños cocos, mamá los quiere mucho”, escribió la popular artista haciendo gala de sus sentimientos más profundos.

La diva de El Bronx confesó que la existencia terrenal ha cobrado una nueva dimensión para ella desde que debe compaginar sus múltiples compromisos profesionales con las inacabables responsabilidades que se derivan de la maternidad, entre otras razones porque sus dos pequeños han hecho que vea el mundo desde una óptica mucho más optimista y entusiasta.

Además de dedicar a Max y Emme todo el tiempo libre del que dispone y buena parte de sus energías, Jennifer tampoco ha renunciado a seguir cultivando junto a su exmarido la evidente química que les une en lo que a la música se refiere, ya que ambos llevan varios meses preparando en el estudio de grabación el que será el primer disco en más de una década que verá a la artista cantando en español.