Joven DACAmentado fue arrestado hace 10 días y no se le ha dado acceso a su abogado

La Patrulla Fronteriza confirma que fue arrestado el 12 de febrero cerca de El Cajón en San Diego y lo acusan de ser sospechoso de estar implicado en el tráfico de personas

Jesús Alonso Arreola Robles, un joven beneficiado con la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) y residente de North Hollywood, fue arrestado hace más de 10 días y desde entonces no ha podido tener acceso a asesoría legal, denunció su familia y abogado.

“No aparece en el sistema en línea de los detenidos de ICE, y finalmente hasta ayer me confirmaron del Departamento de Justicia que sí fue arrestado cerca de El Cajón en San Diego”, dijo su abogado Joseph Porta durante una conferencia de prensa en la Coalición por los Derechos de los Inmigrantes (CHIRLA).

“Él tiene derecho a un abogado y a un debido proceso”, remarcó su defensor, molesto por la falta de acceso a su cliente.

Denunció que el muchacho ha sido trasladado a tres diferentes centros de custodia. “Quiero creer que por falta de camas. Primero lo tuvieron en San Diego, luego en Arizona y ahora en Georgia, lo que hace difícil el trabajo del abogado y que la familia lo pueda ver”, indicó.

La Patrulla de Caminos de California (CHP) confirmó que Arreola Robles de 22 años fue detenido el 12 de febrero. Al parecer, dijo su abogado, cuando conducía.

La familia no sabe qué hacía el muchacho en el área de San Diego. “Es un buen chico que no tenía récord criminal, sólo una multa por manejar con exceso de velocidad”, explicó su defensor.

Fue traído por sus padres a Estados Unidos cuando tenía 18 meses de edad. En 2012 fue beneficiado con DACA. El abogado dijo que ambos padres de Arreola Robles son residentes legales.

Sospechoso de ser ‘coyote’

La Patrulla Fronteriza reportó que el muchacho fue detenido como sospechoso de participar en el tráfico de inmigrantes indocumentados en la ruta estatal 94 en Campo, California, muy cerca de la frontera con México.

“Está siendo procesado para ser deportado”, señalaron en una respuesta por escrito.

Las autoridades añadieron que no podían discutir detalles específicos del caso, pero que el lugar donde fue detenido Arreola Robles “es un área común de tráfico humano donde la gente se involucra en recoger a personas que acaban de cruzar la frontera”.

Indicaron que fue puesto en custodia del Servicio de Migración y Aduanas (ICE) en tanto tiene acceso a una audiencia con un juez. “El juez determinará si hay bases legales para que pueda permanecer en Estados Unidos”, lee el comunicado.

Precisaron que actualmente se encuentra detenido en Folkston, Georgia. Según explicaron, para acomodar la demanda y de acuerdo a sus necesidades, por rutina, ICE cambia a sus detenidos de un centro de detención a otro.

Familia angustiada

Rosa Robles, la madre del joven, dijo que su hijo siempre se portó bien y por eso nunca temió que lo fueran a detener. “Él tiene su vida aquí. Yo lo necesito aquí con sus hermanas. No sé que hacer. Él es muy ingenuo y me da miedo que me lo vayan a aventar para México”, dijo la madre, quien ha logrado hablar con su hijo por teléfono cuatro veces.

“Solo puedo hablar con él cinco minutos cuando se corta la llamada. No he podido platicar mucho. Lo mueven de un lugar para otro. Estoy con una incertidumbre muy grande”, confió.

Agregó que su hijo creció y estudió hasta la secundaria en North Hollywood. “Un tiempo entró a la universidad pero se salió. Tal vez se le hizo difícil y empezó a trabajar. Van para cinco años que trabaja como cocinero en un hotel con mi esposo”, externó.

Crystal Álvarado, la novia del joven, lo describió como un muchacho amoroso y alguien que se quitaba el pan de la boca para dárselo a otros. “Él vive para sus hermanas, especialmente para la que está enferma y tiene una condición especial. Sólo queremos que regrese”, dijo limpiándose las lágrimas.

Añadió que sabe que su novio está asustado. “No debía ser tratado ni haber pasado por un arresto ni una detención como la que vive. No hay manera de explicar lo que sentimos”, expresó.

El abogado dijo que hará todo lo posible por traer de regreso a su hogar al muchacho y solicitar una fianza.

La Patrulla Fronteriza precisó que desde el inicio de DACA en 2012, se les ha cancelado dicho alivio migratorio a 1,500 beneficiaries debido a condenas por un crimen o afiliación con pandillas.

Desde que comenzó la administración del presidente Donald Trump, si bien éste ha dicho que no actuará contra los beneficiados de DACA, ya se han detenido a tres contando a Jesús Alonso Arreola Robles. Los otros son arrestados han sido los jóvenes DACA, Daniel Ramírez y José Romero. Este ultimo fue liberado la semana pasada.