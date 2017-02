¿Silvia Urquidi timó a su amigo Juan Gabriel?

Ahora se dice que la que fuera confidente del Divo de Juárez se niega a devolverle unas propiedades

A pesar de que la amiga de Juan Gabriel, Silvia Urquidi, asegura que Juanga le encargó sus casas y que llevaban una buena relación, otro amigo del cantante, Diego Velasco, compartió en exclusiva para el Diario Basta, mostrando un email como prueba de su versión de los hechos, que la señora nunca le quiso regresar sus propiedades al Divo.

“Tengo correos en donde Alberto me comentaba que eran como 36 casas y que Silvia Urquidi no se las regresaba. Juan Gabriel me dijo a mí, ‘esas casas son mías, yo puse el dinero’. Cuando Alberto salió del problema de Hacienda, puso las casas a nombre de él o de sus hijos. Alberto buscaba a esa señora, pero ella ponía mil trabas para no verlo. A través de Isela Vega, Jorge Salinas y muchos artistas, iban a buscar a Silvia, pero ella se escondía”, contó.

Velasco explicó cómo Urquidi buscaba pretextos para no aparecer en las citas que él y sus abogados le solicitaron.

“Él me decía, ‘no sé cómo hacerle, no puedo salir a pelearme con ella, soy Juan Gabriel, no soy licenciado, soy cantante’”.

El amigo de Juanga compartió que el cantante y la señora Urquidi se conocieron cuando colocaron la estatua del Divo en Garibaldi.

“Juan Gabriel y Silvia se conocieron cuando colocaron la estatua de Alberto en Garibaldi, en ese tiempo ella era secretaria por parte del PRI, se hicieron grandes amigos y negociaron para que ella fuera prestanombres [una persona que por un tiempo aparece como propietario de bienes inmuebles, inversiones, etc. con la promesa de que luego se los devolverá] con sus casas. Alberto tenía muchos problemas con Hacienda y por eso le pidió a Silvia que prestara su nombre, ella prestó su nombre, pero con el dinero de Alberto, es una encajosa que no quiere soltar las casas”, finalizó.