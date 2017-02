‘The Art of Chocolate’ se saboreará en LACMA

Los asistentes a la charla aprenderán la fascinante historia de este alimento que es la delicia de muchos

El chocolate, en cualquiera de sus presentaciones, es una de las delicias más degustadas y codiciadas en el mundo. Sin embargo, muy pocos saben que la venerada semilla es originaria de lo que hoy se conoce como México; fueron los españoles los que la llevaron al Nuevo Mundo luego de la conquista.

Este y otros interesantes datos son el tema de “The Art of Chocolate: From the New World to the Old”, una charla que se efectuará el sábado a partir de las 9 de la mañana en el Los Angeles County Museum of Art.

El evento incluye un recorrido por una de las galerías del museo, en el que la chef Maite Gómez-Rejón, de ArtBites, y Mary Lenihan, directora de programas para adultos de LACMA, irán en busca de objetos precolombinos y de servicios europeos de plata que se usaban para servir chocolate. Los asistentes aprenderán la fascinante historia de este alimento que ahora se consume en todo el globo.

Además, la tertulia incluirá información acerca de las propiedades del chocolate que desde hace centurias conocían las culturas olmeca, maya y azteca, asentadas en lo que ahora es México y Centroamérica. Entre otros datos, se hablará de que desde el año 1900 A.C., o quizá antes, el chocolate era una bebida fermentada, y que era considerado tan valioso, que la semilla de cacao –con la que se produce el chocolate– era usada como una forma de moneda.

Luego de la llegada de los españoles, el chocolate fue llevado a Europa, donde en poco tiempo se convirtió en un alimento favorito, primero como bebida y luego en las formas que se conocen a la fecha.

En la parte final, los asistentes podrán disfrutar de un servicio de café en varios tiempos, que incluye abundantes pastelitos además de otros bocadillos, y por supuesto, chocolate; todo preparado por el chef ejecutivo de LACMA, Fernando Darín.

En detalle:

Qué: “The Art of Chocolate: From the New World to the Old”

Cuándo: Sábado, 9 a.m.

Dónde: LACMA, 5905 Wilshire Boulevard, Los Angeles

Cómo: boletos $50 miembros; $55 admisión general (incluye tour, bebidas, pasteles y estacionamiento). Informes (323) 857-6010 y http://www.lacma.org.