Julio César Chávez Jr.: “Va a ganar el que tenga más hue…”

En la conferencia de prensa en Los Ángeles, así fue como resumió quién ganará la pelea ante Canelo Álvarez

La gira de promoción de la pelea entre Saúl “Canelo” Álvarez y Julio César Chávez Jr. llegó a su parada final este viernes, cuando los púgiles mexicanos llegaron a la Plaza México en Lynwood.

Ante centenares de fanáticos que llegaron varias horas antes para esperar a sus ídolos, los peleadores y sus equipos se presentaron ante la fanaticada y los medios, que dieron una enorme cobertura al pleito que tendrán el 6 de mayo en la T-Mobile Arena en Las Vegas.

Video: Canelo vs. Chavez – Face Off – Los Angeles Press Conference #CaneloChavezJr pic.twitter.com/WLfe7AZf3s — GoldenBoyPromotions (@GoldenBoyBoxing) February 25, 2017

Cuando preguntaron qué es lo que podría cargar la pelea hacia uno de los bandos, Chávez Jr. resumió así: “Va a ganar el que tenga más huevos”, dijo el sinaloense.

“De la Hoya me agarró viejo”

Por su parte, Julio César Chávez padre no se quedó atrás y también le metió “sazón”. Entre risas, la leyenda del boxeo mexicano dijo que su hijo va a ganar y agregó que “De la Hoya me agarró viejo, sino me lo hubiera chingado”, lo cual desató las carcajadas de todos, incluyendo al propio Óscar.

La conferencia de prensa completa: