Lili Estefan lamenta que Don Francisco no le haya entregado el Premio a la Trayectoria

"Me hubiera encantado haber tenido la sorpresa. Creo que fue lo único que me faltó"

Un día después de haber recibido el premio a La Trayectoria, en Premios Lo Nuestro, Lili Estefan confesó en su show, ‘El Gordo y la Flaca’, que hubiera querido que la sorprendieran con la llegada de Don Francisco para entregarle el galardón.

Lili recibió su homenaje de manos de Clarissa Molina, Alejandra Espinoza y Daniela Digiacomo, y aunque la vimos muy emocionada, llamó la atención que hiciera tanto hincapié en su discurso de agradecimiento en nombrar a Don Francisco.

Lili le explicó a Raúl de Molina que cuando vio que en el festejo de ‘Despierta América’ -estuvieron de invitados Ana María Canseco y Raúl González que pertenecen a la competencia-, le pidió al jefe que fuera Don Francisco el que le entregara el premio. Recordemos que el animador chileno está en este momento con dos programas en Telemundo.

“Yo no me había dado cuenta que esto era un Premio a Lo Nuestro a mi trayectoria hasta hace dos días… Llamo al jefe, y a la única persona que yo pedí fue a Don Francisco… Esto ya estaba organizado, sin embargo creo que si una persona tuvo que ver en mi carrera, y lo más importante que uno tienen que tener en la vida es ser agradecido es Don Francisco, porque fue quien me abrió las puertas a lo que estoy haciendo, fue mi gran maestro”, explicó Lili.

Y para finalizar confesó que hasta último momento esperó que sucediera el milagro: “Me hubiera encantado haber tenido la sorpresa. Creo que fue lo único que me faltó, que lo pedí hace muy poco, la verdad”, terminó diciendo.