Policía: Al momento del arresto del menor de 13 años, parecía que él era el culpable

Tanto el alcalde y el jefe de policía de Anaheim expresan preocupación por el altercado entre un agente fuera de servicio y un adolescente de 13 años

El jueves por la tarde se anunciaron dos reclamos que conllevarán a demandas civiles en contra de las ciudades de Los Ángeles y Anaheim después que un agente de policía de Los Ángeles que estaba fuera de servicio jaloneara a un niño de 13 años y disparara su arma frente a un grupo de estudiantes.

“Ese oficial carece de profesionalismo para sacar la pistola cuando se trata de niños”, dijo el abogado Luis Carrillo afuera de la estación de la Policía de Anaheim.

Carrillo representa a dos menores de edad que estuvieron presentes en el altercado el 21 de febrero al salir de clases. Uno de ellos, según Carrillo, fue empujado al suelo por un policía de Anaheim cuando estos llegaron a la escena.

Carrillo dijo que la demanda es para realizar una investigación separada puesto que no confía en los resultados de la policía.

“Temo que ellos no van realizar una investigación exhaustiva. Temo que van a cubrir los hechos para encubrir al oficial de Los Ángeles”, dijo Carrillo.

Pese a que Carrillo no ha tenido contacto con el niño de 13 años, quien es el personaje principal del caso, dijo que espera poder reunirse con su abogado para tener una demanda más fuerte.

Policías aterrorizan a residentes

Afuera de la estación de policía, un pequeño grupo de manifestantes se reunieron para protestar en contra del agente que no fue retenido. Grisel Burgos, residente de Anaheim, dijo que estaba muy indignada porque la policía no hizo su trabajo

“El [oficial de policía] tiene un sueldo gracias a nosotros… él es un hombre mayor, estudiado que esta aquí para poner el orden no el desorden”, dijo Burgos visiblemente alterada.

“Yo vi en el video, y se ve que la policía agarró a los niños en lugar del hombre, entonces ¿Cual es la protección que la policía de Anaheim nos esta dando a los residentes de aquí?”, cuestionó.

Olivia Sánchez dijo que esta situación causa que la policía pierda credibilidad.

“Porque ahora para llamarles la tienes que pensar, lo que ellos hicieron es horrible. Yo no me siento segura”, dijo Sánchez. “Ellos necesitan ser entrenados de nuevo, él no puede usar un arma así frente a unos niños”, aseveró.

Un día antes la comunidad indignada tomó las calles de Anaheim. Frente a la casa del oficial se congregaron aproximadamente 300 protestantes, y varios de ellos vandalizaron su propiedad. La policía reportó 24 arrestos, 18 adultos y seis menores.

Suficientes pruebas

El jefe de policía de Anaheim, Raúl Quezada, dijo que como padre y como jefe de policía estaba “sorprendido” cuando vio el video pero pedía paciencia en lo que toma el curso la investigación.

En el video que se ha vuelto viral, se ve al niño defender a una jovencita, quien aparentemente poco antes había caminado en el césped de la propiedad del policía, elemento de la Policía de Los Ángeles (LAPD).

El hombre anglosajón jala al niño del gorro de su sudadera y no lo suelta. Después de repetidas plegarias por parte del niño y de sus compañeros para que lo suelte, otro compañero intenta separarlos y un tercero empuja al policía hacia unos arbustos. Este, sin soltar al niño del suéter, lo jala hacia él, y saca su pistola y dispara frente a los niños.

Nadie resultó herido pero la acción causó indignación por quienes lo acusan de actuar irresponsablemente y otros que lo defienden por decir que solo estaba defendiéndose.

El agente de LAPD, cuyo nombre no ha sido revelado, no fue detenido debido a las “escasas evidencias que demostraran que sus acciones se habían elevado a un nivel de crimen”, dijo Quezada y agregó que en el momento del arresto parecía que el niño era el culpable.

El menor fue arrestado bajo cargos de amenazas e invasión a propiedad privada. Quezada dijo a los medios que la investigación tomará alrededor de dos semanas.

Sin embargo, el alcalde de Anaheim, Tom Tait, dijo que después de ver el video quedó muy “preocupado” y “perturbado” aunque no sabe exactamente que sucedió.

“Es por eso que necesitamos una investigación para hablar con todos los testigos y ver todos los videos”, dijo Tait.

Tait enfatizó que el agente fuera de servicio debió haber actuado de diferente manera. “Él tuvo que haber llamado a la policía, definitivamente”, dijo el alcalde aseverando que el hombre cometió un error con sus actos.

Mientras tanto, el subcapitán de LAPD, Michel Moore, dijo que él junto al jefe Charlie Beck han visto porciones del video y “compartimos preocupaciones”.

Moore aseguró que la investigación será llevada a cabo apropiadamente para tomar una decisión. Por el momento el oficial de policía fue retirado de patrullar las calles con goce de sueldo.