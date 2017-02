Curren Price: “Siempre he estado de lado de los inmigrantes”

El concejal angelino buscará su reelección en la elección del 7 de marzo pero le apuesta a su trabajo en la comunidad para mantenerse en el cargo

El concejal de Los Ángeles, Curren Price no lo piensa para decir que su apoyo para la comunidad inmigrante no comenzó con la llegada de Donald Trump a la presidencia.

“Viene desde que estaba en la legislatura. Apoyé la ley AB60 que dio licencias de manejo a los inmigrantes indocumentados. Voté por el Acta de los Sueños para dar becas y ayuda financiera para la universidad a los estudiantes indocumentados”, dijo

Y enfatizó que también votó por la AB 1081, el Acta de Confianza que previene que las agencias de policía ayuden a las autoridades de migración a detener inmigrantes. “Así que tengo un récord de trabajo por la defensa de los inmigrantes y por una reforma migratoria”, destacó.

Price de 66 años está en campaña para reelegirse al cargo de concejal por cinco años y medio por el distrito 9 que comprende la mayor parte del sur y el oeste del centro de la ciudad. En julio de 2013, tomó posesión del cargo de concejal, y antes fue senador y asambleísta estatal.

Comenzó en la política cuando fue electo al concejo de la ciudad de Inglewood en 1993.

En diciembre pasado, el presidente del Concejo de Los Ángeles, Herb Wesson lo nombró miembro del nuevo Comité de Asuntos para los Inmigrantes del que son parte los concejales Nury Martínez, José Huizar y Gil Cedillo.

“En ese comité, voté a favor de que tengamos un defensor para los inmigrantes, y hemos coordinado esfuerzos para ver si se necesita que la Ciudad sea declarada oficialmente Santuario”, comentó.

Hizo ver que también apoyó que la Ciudad destine dos millones de dólares del presupuesto para ofrecer asistencia legal a los inmigrantes.

“Como presidente del Comité de Desarrollo Económico fue autor de la medida para legalizar las ventas ambulantes en las aceras y despenalizarlas. De manera que vender en la calle ya no sea un delito menor. Estos vendedores lo único que quieren es sacar adelante a sus familias”, enfatizó.

Price fue autor de la medida que aumentó el salario mínimo en 15 dólares la hora en un periodo gradual de cinco años hasta el 2020. También es impulsor de otra ley local que incrementó el salario para miles de trabajadores de los hoteles.

Sacó adelante otra ordenanza local que autoriza el pago de días de enfermedad para todos los trabajadores. “Siempre he querido que a los trabajadores, muchos de ellos inmigrantes, se les pague lo justo”, recalcó.

Price ha sido uno de los concejales que ha tomado las calles junto con miles de angelinos para protestar contra las políticas del presidente Trump. El sábado 19 de febrero marchó junto a miembros de la Coalición por los Derechos de los Inmigrantes (Chirla).

“Estoy en contra completamente de las políticas de Trump. Y por supuesto que apoyaría una medida que formalice el que Los Ángeles sea una ciudad Santuario”, afirmó.

Su oficina, aseguró, ha hecho cuanto foro y sesión ha podido para que los inmigrantes conozcan sus derechos. “Hemos llevado a cabo reuniones en varias escuelas y con CARECEN tenemos programado nueve talleres de ciudadanía este año, a partir de marzo”, observó.

El concejal reiteró que trabaja muy de cerca con los grupos inmigrantes y organizaciones como Chirla, Carecen, Hermandad Mexicana, Naleo, Catholic Charities y otros.

Está consciente de que la Ciudad corre el peligro de que el presidente Trump le suprima fondos si no coopera en la detención de inmigrantes. “Es una probabilidad que tenemos que tomar. Nosotros no debemos modificar nuestra posición de no apoyarlos para arrestar inmigrantes’, señaló.

Admitió estar muy preocupado por el ambiente que se vive. “Hay mucha incertidumbre y miedo entre los padres de familia, sus hijos, estudiantes, dueños de negocios. Tenemos que trabajar todo lo que podamos para que conozcan sus derechos”, remarcó.

Price acaba de destinar un millón de dólares del gasto propio de su oficina para ayudar a que miles de inmigrantes se naturalicen. “Necesitamos que se conviertan en ciudadanos de lleno porque ya hacen una gran contribución a la sociedad y economía con su trabajo”, expuso.

Price tiene como principal opositor para su reelección a Jorge Nuño de 40 años, diseñador gráfico, dueño de su propio negocio; y a Adriana Cabrera, una joven latina, miembro del concejo vecinal y seguidora de Bernie Sanders.